El inglés Andy Carroll, exdelantero del Liverpool y del Newcastle, reveló los detalles de la agresión sexual que sufrió hace años, y aseguró que las secuelas del episodio todavía lo persiguen, pese al enorme apoyo que recibió después de que se conociera la identidad del agresor, en un caso que ha vuelto a poner el foco sobre las experiencias dolorosas que viven algunos futbolistas lejos de los focos.

Carroll, de 37 años, explicó durante su aparición en el programa "Fútbol sin censura" junto al presentador Piers Morgan que el hecho lo atormentó durante mucho tiempo y que esperaba con angustia que se hiciera público el nombre de la persona que lo agredió, hasta que su identidad se dio a conocer. Después entró en un estado de pánico y aislamiento, y dejó de querer hablar con nadie.

El episodio se remonta a la noche siguiente a uno de los partidos del Newcastle United, cuando Carroll invitó a un conocido a ver un combate de boxeo, antes de despertarse, tras haber tomado algunas bebidas, y encontrarlo intentando agredirlo sexualmente.

El jugador relató los detalles del hecho en su libro "Poseerla", y precisó que se resistió al agresor y lo empujó con fuerza lejos de él.

Carroll reveló que la persona que lo agredió es el coreógrafo y bailarín Kevin Adams, condenado a 20 meses de prisión en 2023 tras ser declarado culpable ante el tribunal de Chelmsford Crown, y que además fue inscrito en el registro de delincuentes sexuales.

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El informe señaló que Adams intentó presentarse como la víctima, pero el juez rechazó su versión y la calificó de relato inventado.

Carroll dijo sobre su experiencia: "Hay cosas que no puedes superar, y yo nunca superaré eso". Añadió que siente cierto alivio después de que la verdad se haya conocido y de haber recibido el apoyo de personas que comprendieron lo que vivió.

Explicó que la revelación del nombre del agresor fue un momento sumamente difícil para él, después de haber pensado durante mucho tiempo en cuándo saldría la verdad a la luz.

En otra sorpresa, el delantero del Dagenham & Redbridge, que juega en la sexta división inglesa, aseguró que futbolistas conocidos se pusieron en contacto con él y le contaron que habían pasado por experiencias similares, y señaló que recibió llamadas y mensajes de apoyo desde dentro del mundo del fútbol.

Agregó que los cientos de mensajes que le llegaron lo animaron a hablar en público, para que experiencias como estas no queden atrapadas en el silencio.

Carroll también recordó la etapa difícil que vivió durante su paso por el Newcastle, y explicó que lo que atravesaba tras las cámaras le afectó y que entonces no sintió que recibiera el apoyo que necesitaba. Sin embargo, afirmó que la situación es distinta ahora, después de haber encontrado respaldo en sus compañeros, el cuerpo técnico y la afición, que se han esmerado en expresarle su solidaridad.