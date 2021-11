Carlo Ancelotti ha anunciado una nueva ausencia de Hazard

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, ha pasado por sala de prensa y ha repasado la actualidad del conjunto blanco antes del duelo ante el Granada, en la vuelta de los dos conjuntos al torneo liguero. El técnico italiano ha sorprendido y ha anunciado una nueva baja de Eden Hazard, jugador fuertemente castigado por las lesiones en su etapa en la capital de España.

Hazard, de nuevo baja

"Es baja por una gastroenteritis. No es covid. Me molestaría que estuviera contento con su situación. Y él no lo está. Su situación es la de un jugador que no juega mucho".

La situación de Bale

"La situación era clara. Tenía el alta. Pensaron que podía jugar, puede que la evaluación no fuera tan correcta. Queremos recuperarlo. Es importante para nosotros".

El carácter del jugador galés

"Hay que respetar su carácter. No es verdad que haya enfrentamientos con él. Al revés. Queremos recuperar a Bale".





El regreso de los lesionados, en el mejor momento







"Mañana vuelve Rodrygo, la que semana que viene Valverde. Estoy contento. Va a ser un tramo exigente de la temporada. No es nuevo para nosotros".