La última jornada de la Serie A se vio empañada el domingo por la noche por graves disturbios en torno al partido entre el Torino y la Juventus. El inicio del Derby della Mole estaba previsto para las 20:45 horas, pero se pospuso en el último momento tras estallar disturbios entre grupos de aficionados fuera del estadio. Un aficionado de la Juventus resultó gravemente herido y fue hospitalizado con lesiones en la cabeza. Tras ello, la barra brava de la Juventus exigió a sus jugadores que no disputaran el partido.

Las tensiones empezaron horas antes en los alrededores del Stadio Olimpico Grande Torino, donde ultras de ambos equipos se enfrentaron y la policía intervino con gas lacrimógeno para contenerlos.

Varias personas resultaron heridas; la más grave, un aficionado de la Juventus de 45 años con traumatismo craneal, fue hospitalizado en estado crítico, aunque más tarde se descartó peligro para su vida.

La noticia generó inquietud en la grada visitante, desde donde se coreó insistentemente que no se jugara el partido. Parte de la afición de la Juventus abandonó temporalmente las gradas para reunirse fuera, mientras los jugadores se acercaron a su sector para evaluar la situación.

El capitán de la Juventus, Manuel Locatelli, habló con los ultras, pero estos mantuvieron su exigencia de aplazar el partido en solidaridad con el herido. Finalmente, ambos equipos regresaron a los vestuarios y el encuentro no comenzó.

Los servicios de seguridad temen una invasión de campo desde la grada visitante. Aún no se sabe si el partido se jugará el domingo. La Juventus necesita ganar para optar a la Liga de Campeones.

Actualización: el partido comenzó sobre las 21:50 h, con más de una hora de retraso. Según medios italianos, el aficionado herido grave fue golpeado por una botella de cristal y será operado esta noche.