El canal de televisión del Real Madrid se ha convertido en los últimos tiempos en la principal plataforma mediática del club para comunicarse con sus aficionados en todo el mundo, junto a los comunicados oficiales que publica a través de su página web.

Según el diario español "Mundo Deportivo", los distintos programas del canal han abordado con entusiasmo los asuntos polémicos en los que el Real Madrid se ve involucrado, y en primer lugar el conflicto con Javier Tebas, presidente de LaLiga, quien el pasado viernes comparó la labor del canal madridista con la propaganda nazi.

Antes del partido contra el Sevilla, uno de los programas de debate breves que se emiten antes de que el entrenador acuda a la sala de prensa para hablar con los medios volvió a tratar el asunto, afirmando que las cosas han cruzado la línea roja.

Uno de los participantes en el programa del canal del Real Madrid señaló: "Después de la comparación con el diario Gara, ahora le ha llegado el turno al régimen nazi, y creo que hace tiempo que nos hemos pasado de los límites. Es una cuestión personal por parte del señor Javier Tebas hacia el presidente del Real Madrid, y eso resulta preocupante, teniendo en cuenta que es presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol. Eso significa que tiene mucha influencia, y puede que su influencia dentro de la Federación sea mayor que la del señor Louzán".

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Así, el conflicto entre el Real Madrid y LaLiga sigue escalando con un nuevo episodio de enfrentamientos entre ambas partes, en un desarrollo que no parece que vaya a ser el último.



