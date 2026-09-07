El exestrella del Bayern David Alaba está oficialmente sin equipo desde julio, después de que su contrato con el Real Madrid no fuera renovado. Qué será del defensa polivalente de 34 años es una incógnita total; recientemente hubo rumores sobre un posible fichaje por la Lazio de Roma.

Un traspaso al Manchester United, en cambio, no es una opción, según informa Manchester Evening News. El motivo sería un cambio de rumbo del club en lo que respecta a los nuevos fichajes, ya que los Red Devils no quieren seguir centrándose en viejas estrellas.

En el pasado, el United había incorporado una y otra vez a jugadores en declive, como por ejemplo Bastian Schweinsteiger, Edinson Cavani o Cristiano Ronaldo, que en Old Trafford ya no pudieron recuperar el nivel de sus mejores tiempos.

Por ello, los responsables encabezados por el entrenador Michael Carrick centrarían ahora su atención sobre todo en jugadores jóvenes con un gran potencial y menos en estrellas veteranas, que además a menudo cuestan demasiado salario en relación con el rendimiento ofrecido.

Por tanto, una incorporación de Alaba al Manchester tampoco es un asunto sobre la mesa, como tampoco lo es un posible fichaje de los también defensas sin equipo Sergio Ramos (40) o Daniel Carvajal (34), aunque recientemente hubo críticas porque el United no había reforzado su defensa tras encajar 50 goles en la temporada recién finalizada.