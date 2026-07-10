Cae el decimoquinto entrenador... El Mundial sigue cobrándose víctimas

El belga Hugo Broos, de 74 años, anunció su retirada como entrenador tras dejar la selección de Sudáfrica. Es el decimoquinto técnico que abandona su cargo en el Mundial 2026, pese a llevar a los «Bafana Bafana» a dieciseisavos por primera vez.

La selección quedó eliminada tras perder 1-0 contra Canadá en octavos, cerrando así cinco años de gestión de Bruce, quien se convirtió en el técnico más veterano en disputar esa ronda, con 74 años y 79 días.

Bruce confirmó su retirada como entrenador principal, aunque no descarta seguir en el fútbol como asistente, asesor o ojeador, cerrando así una carrera de décadas llena de éxitos.

Con él, ya son 15 los técnicos que han dejado sus cargos durante el torneo, de un total de 48 selecciones, es decir, cerca de un tercio.

Entre los que se fueron figuran Javier Aguirre (México), Roberto Martínez (Portugal) y Julian Nagelsmann (Alemania), Ronald Koeman (Países Bajos), Zlatko Dalić (Croacia), Marcelo Bielsa (Uruguay) y Hervé Renard (Túnez). Esta oleada muestra la enorme presión que genera el mayor evento futbolístico.