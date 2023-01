Cacereño vs. Real Madrid en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de la Copa del Rey 2022-2023

El golazo de Rodrygo mete al equipo de Ancelotti en los octavos de final

El Real Madrid cumplió en el Estadio Príncipe Felipe de Cáceres y logró el objetivo de clasificarse para los octavos de final de la Copa del Rey tras imponerse por 0-1 al Cacereño. El próximo sábado a las 13.00 de la tarde conocerá a su rival de la siguiente ronda.

El equipo extremeño salió como se preveía, muy intenso y apretando desde el segundo uno. Como es lógico, dicha intensidad fue mermando según pasaban los minutos y el equipo madridista, que no tuvo una gran actuación, fue poco a poco llegando con más asiduidad al área de Iván Moreno, eso sí, sin generar mucho peligro.

Rodrygo, en el 69 y en una brillante acción individual, resolvió el partido. El brasileño se fue de dos rivales en el pico del área y con un disparo con rosca sensacional puso el balón lejos del alcance del portero. La defensa, con un gran Nacho, fue de lo mejor del equipo. Hazard estuvo muy poco participativo y fue el peor de los blancos, como viene siendo habitual cada vez que juega. Debutó Álvaro Rodríguez y Arribas también tuvo minutos.

Puedes suscribirte a DAZN a partir de 18,99€ al mes para ver LaLiga 2022-2023

Reacciones del Cacereño vs. Real Madrid de la Copa del Rey 2022-2023

Ancelotti, tras el partido

"Rodrygo ha hecho una jugada fantástica. Por el resto, el partido ha sido competido e igualado. Con mucha lucha y mucho balón largo. Hemos jugado un partido que no estamos acostumbrados a jugar".

"Me ha gustado Hazard. Es difícil analizar individualmente a los jugadores porque era imposible jugar. Los jugadores más pequeños como Hazard o Rodrygo sufren más".

"No, no he visto peligrar la eliminatoria. Ha estado igualado porque la calidad individual que tenemos ha topado con un césped donde no se podía jugar balón raso y hemos tenido que jugar balón largo. Nos hemos adaptado bien".

"Me ha gustado todo. Desde el primer momento hasta el último. Hemos sufrido, no hemos arriesgado nada atrás. Por segundo partido consecutivo hemos dejado la portería a cero... todo bien".

"En el césped de hoy no se puede jugar. Esto no es fútbol. Es otro deporte, bonito porque equipos pequeños pueden competir con equipos más grandes. Eso es bueno para la afición pero el aficionado también quiere ver fútbol".

Minuto a minuto

¡Final del partido! El solitario tanto de Rodrygo mete al Real Madrid en octavos.

Minuto 90. ¡Tres de descuento!

Minuto 81. Entra Arribas por Asensio.

Minuto 69. ¡Gol de Rodrygo! Gran jugada individual del brasileño que abre el marcador con un gran tanto al palo largo.

Minuto 68. Entra Álvaro Rodríguez, que debuta con el primer equipo, por Hazard.

Minuto 59. ¡Iván Moreno! Buena respuesta del meta del Cacereño a un disparo seco y duro de Asensio.

Minuto 50. No puede seguir Odriozola con molestias musculares en el cuádriceps de la pierna izquierda. Entra Vallejo.

Minuto 46. ¡Comienza la segunda parte! Entran Rüdiger por Militao y Valverde por Tchouaméni.

¡Descanso!

Minuto 40. Ha tenido una buena contra ahora el Real Madrid pero Rodrygo no aprovechó la jugada.

Minuto 31. ¡Lunin! Lo intento David Grande algo escorado y el ucraniano respondió sin problemas.

Minuto 12. Primera llegada con peligro del Real Madrid. Asensio se revolvió dentro del área y su centro chut no lo remató nadie. La jugada siguió pero Rodrygo no pudo tampoco lograr disparar a puerta.

Minuto 6. Ha salido muy intenso el Cacereño, como era de esperar, y le cuesta al Real Madrid salir con el balón desde atrás.

Minuto 1. ¡Comienza el partido!

20:58 | ¡Saltan los jugadores al terreno de juego!

20:20 | Once confirmado del Cacereño

20:15 | El Real Madrid salta a calentar al Estadio Príncipe Felipe

19:45 | El Real Madrid debuta en la competición en esta ronda de dieciseisavos con la firme intención de estar en octavos, pero consciente de la sensación de partido trampa que hay. Cabe recordar que hace dos años el Alcoyano eliminó a los blancos en esta ronda.

19:15 | Once confirmado del Real Madrid. Sin sorpresas, con el que Ancelotti ensayó en Valdebebas en la previa

ACTUALIZA LA PÁGINA PARA VER MÁS VÍDEOS Y NOTICIAS...

PARTIDO Cacereño vs. Real Madrid FECHA Martes, 3 enero 2023 ESTADIO Estadio Príncipe Felipe HORARIO 21:00

¿Dónde ver en directo el Cacereño vs. Real Madrid?

ZONA CANAL HORARIO España La 1 TVE 21:00 Sudamérica DIRECTV Sports



DIRECTV GO ARG: 17:00;



CHI: 17:00;



COL: 15:00 México SKY Sports 14:00

Alineaciones confirmadas del Cacereño vs. Real Madrid

Cacereño (1-4-5-1): Iván Moreno, Molina, Josín, Aguado, Gomis, Clausí, Télles, Manchón, Merenciano, Iván Fernández y David Grande

Real Madrid (1-4-3-3): Lunin; Lucas Vázquez, Nacho, Militao, Odriozola; Tchouaméni, Ceballos, Camavinga; Asensio, Hazard y Rodrygo.