Cabo Verde sorprende en el Mundial y avanza a la fase eliminatoria

Cabo Verde avanzó a la siguiente ronda del Mundial tras empatar 0-0 con Arabia Saudí. El punto le bastó para quedar segundo del grupo, por detrás de España. En octavos enfrentará a la campeona, Argentina. Arabia Saudí quedó eliminada.

Arabia Saudí necesitaba ganar para avanzar, mientras que Cabo Verde dependía del resultado de Uruguay-España.

La tensión se notó sobre todo en la primera parte: ambos equipos evitaron riesgos y el juego se desarrolló principalmente en el centro del campo.

Poco a poco Cabo Verde tomó la iniciativa, pero careció de puntería para aprovechar los errores defensivos rivales.

Arabia Saudí apenas generó peligro: un cabezazo de Mohammed Kanno que detuvo Vozinha fue lo único destacable.

Tras el descanso mantuvo el dominio. A un cuarto de hora del final, Laros Duarte falló un mano a mano con el portero Mohammed Al-Owais.

En el descuento volvió a fallar, aunque sin consecuencias: Uruguay cayó ante España y Cabo Verde avanzó como segundo a la siguiente ronda.