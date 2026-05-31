Cabo Verde logra un resultado sorprendente justo antes del Mundial

Cabo Verde dejó el domingo una buena impresión de cara al Mundial. El debutante africano venció 3-0 a Serbia en un amistoso en Lisboa. Laros Duarte, nacido en Róterdam y que juega en el Puskás húngaro, marcó un gol y dio una asistencia.

También jugaron Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Dailon Livramento (ex-MVV) y Sydny Lopes Cabral, formado en las inferiores del Feyenoord y el FC Twente. Deroy Duarte, ex del Sparta de Róterdam, está en la lista mundialista pero no entró en esta convocatoria. Garry Rodrigues, ex del ADO La Haya, permaneció en el banquillo.

Aunque Serbia partía como favorita, Cabo Verde se adelantó pronto: Kevin Pina remató un centro de Ryan Mendes en el 11’ para el 1-0. Los balcánicos tuvieron más balón, pero apenas crearon peligro.

Los balcánicos buscaron el empate antes del descanso, pero no crearon verdadero peligro para el portero Vozinha. Cabo Verde mantuvo su orden y se marchó al vestuario con ventaja.

Tras el descanso, el seleccionador Bubista realizó varios cambios: entraron Duarte, Gilson Tavares y Hélio Varela.

A la hora de juego, Duarte aprovechó el pase de Varela y marcó el 2-0.

Solo cuatro minutos después, Duarte envió un centro raso que Gilson Tavares empujó a la red para el 3-0.

En los últimos 15 minutos Serbia no encontró reacción y Cabo Verde manejó el partido sin apuros.

Para Serbia la temporada terminó y llegan las vacaciones. Cabo Verde, en cambio, se enfoca en su histórico debut mundialista: debutará el 15 de junio ante España, y luego enfrentará a Uruguay y Arabia Saudí en la fase de grupos.