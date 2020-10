Busquets: "No es el mejor momento dentro del Barcelona"

Antes del Ucrania vs. España de la UEFA Nations League, Busquets analizó la situación de la Roja, pero también del Barcelona.

Busquets analizó la actualidad del Barça desde donde juega con la Selección y al ser preguntado por todo lo que ha ocurrido en apenas dos meses con el 2-8 frente al Bayern, el tema Messi o la moción de censura en el , aseguró que “una cosa es lo que pase fuera, no es el mejor momento dentro del Barça. No me pondré a detallar porque podría estar cinco o seis horas. No fue nuestro mejor año la temporada pasada. El fútbol es un deporte de equipo y si colectivamente no estás bien no rindes. Pero ha pasado y tenemos la esperanza de que vaya mejor”.

Preguntado por la comparación con lo que vive en el Barcelona con lo que sucede con la Selección explicó que “no me gusta comparar, son momentos diferentes. Estoy muy contento de venir aquí, por cómo me encuentro, los compañeros, la confianza del Míster, los resultados… todo es positivo. Hay margen de mejora para lo que viene. Yo me centro ahora aquí porque estoy ahora con la Selección”.

En qué posición se encuentra mejor

Cuestionado sobre cómo se encuentra reflexionó que “me encuentro cómodo en cada posición, hay que leer bien los partidos. Me centro en temporada a temporada y no puedo mirar mucho a futuro. Me encuentro bien y con ganas de seguir”.

Preguntado por las dos escuelas que hay, la de Iker que dejó el fútbol sin dejar la Selección y la de Piqué que dejó la Selección sin dejar el fútbol. Al respecto y preguntado por su futuro en la Roja, explicó que “ depende de la situación de cada jugador” y recalcó que “se encuentra bien”.

El artículo sigue a continuación

Un calendario apretado

Sobre las palabras de De Bruyne y sus quejas por lo apretado del calendario. “Nos ha pillado a todos y entiendo a De Bruyne y también a UEFA, FIFA, Liga… estaría bien llegar a un acuerdo, pero lo veo complicado. La norma de los 5 cambios puede ser positiva en algunos casos… en otros, negativa. Pero bueno, es complicado”.

En cuanto a las críticas y las ‘jubilaciones anticipadas’ explicó que “el fútbol es así, se le ha criticado a todos los compañeros que he tenido. Ser el séptimo con más partidos es un orgullo. Las críticas constructivas, bienvenidas sean. Las otras, forman parte del fútbol y de los intereses que hay”.

¿Tres partidos seguidos en seis días?

Respecto a la posibilidad de ser titular ante Ucrania y jugar un tercer partido consecutivo en menos de una semana, Busquets fue claro: “Sí, sería muy exigente porque tres partidos en seis días sería exigente. Pero llevamos un mes de competición y nos vamos poniendo al nivel que queremos. El calendario es igual como todos. A partir de ahí decide el Míster. Estoy disponible para lo que necesite”.

¿El próximo Busquets?

El centrocampista del Barcelona explicó que “no hay dos jugadores iguales, Mikel Merino es parecido. Puede jugar de pivote como interior, pero está también Rodri y me encanta, está en un gran club y aprenderá mucho”.