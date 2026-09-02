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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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Buenas noticias en el Barcelona antes del duelo ante el Valencia

Valencia vs Barcelona
Valencia
Barcelona
Primera División
Gavi
España

A pesar de su importancia, el Barcelona rechaza adelantar la fecha de regreso de su jugador

El FC Barcelona recibió una noticia alentadora antes del partido del conjunto catalán ante el Valencia el próximo domingo, en la jornada 4 de la temporada de LaLiga.

Según el diario "Sport", el jugador Gavi volverá mañana jueves a trabajar sobre el terreno de juego, y se espera que dispute una parte importante de la sesión de entrenamiento junto al resto de sus compañeros.

Este paso representa un avance importante en el proceso de recuperación de Gavi, tras la preocupación que vivió el jugador después del golpe que sufrió en la primera jornada de LaLiga ante el Elche.

Gavi recibió un fuerte golpe en su pierna derecha durante el partido, y después comenzó a sentir algunas molestias, por lo que el cuerpo médico decidió en ese momento sacarlo del terreno de juego como medida de precaución.

La preocupación fue grande, dado que la lesión se produjo en la misma pierna en la que sufrió su grave lesión de rotura del ligamento cruzado anterior, aunque las pruebas a las que se sometió posteriormente descartaron la existencia de una lesión grave y confirmaron que no pasaba de una contusión.

Primera División
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Desde entonces, Gavi ha continuado con un programa de entrenamiento específico para eliminar por completo los dolores.

El Barcelona no tiene intención de acelerar la fecha del regreso de Gavi; la prioridad es que recupere de forma gradual sus sensaciones con el balón, y no se descarta que viaje con el equipo a Mestalla para enfrentarse al Valencia.

El regreso de Gavi adquiere una importancia especial para el técnico Hansi Flick, al ser uno de los elementos fundamentales, tanto por lo que aporta dentro del campo como por su importancia dentro del vestuario.

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