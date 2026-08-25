Bruno Fernandes, estrella del Manchester United, fue coronado con el premio al Jugador del Año de la Asociación de Futbolistas Profesionales, correspondiente a la temporada 2025-2026.

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El triunfo de Bruno con el galardón llegó tras la votación de los jugadores, y lo recibió hoy durante la gala anual de la Asociación de Futbolistas Profesionales.

Fernandes se impuso a otros cinco jugadores, entre los que el Manchester City estuvo representado por la dupla Erling Haaland y Rayan Cherki, mientras que el Arsenal tuvo la mayor representación en la lista final del premio, al incluir a tres de sus jugadores: el defensa Gabriel Magalhães, el portero David Raya y el centrocampista Declan Rice.

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Cabe recordar que Bruno Fernandes logró hacerse con el premio al mejor jugador de la Asociación oficial de la Premier League y de la Asociación de Escritores de Fútbol de Inglaterra.



