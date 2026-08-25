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Bruno Fernandes se corona con el premio al mejor jugador en Inglaterra

Premier League
B. Fernandes
E. Haaland
R. Cherki
D. Rice
Inglaterra
Portugal
Noruega
Francia

superó a 5 jugadores

Bruno Fernandes, estrella del Manchester United, fue coronado con el premio al Jugador del Año de la Asociación de Futbolistas Profesionales, correspondiente a la temporada 2025-2026.

Pueden debatir los temas y las noticias en mayor profundidad en los foros de "Kooora"

El triunfo de Bruno con el galardón llegó tras la votación de los jugadores, y lo recibió hoy durante la gala anual de la Asociación de Futbolistas Profesionales.

 Fernandes se impuso a otros cinco jugadores, entre los que el Manchester City estuvo representado por la dupla Erling Haaland y Rayan Cherki, mientras que el Arsenal tuvo la mayor representación en la lista final del premio, al incluir a tres de sus jugadores: el defensa Gabriel Magalhães, el portero David Raya y el centrocampista Declan Rice.

Pueden debatir los temas y las noticias en mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Cabe recordar que Bruno Fernandes logró hacerse con el premio al mejor jugador de la Asociación oficial de la Premier League y de la Asociación de Escritores de Fútbol de Inglaterra.


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