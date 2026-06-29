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South Africa Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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Bruce: ¡Me hubiera gustado enfrentarme a Marruecos para ganarles!

Sudáfrica vs Canadá
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Canadá acabó con las esperanzas del belga

Hugo Broos, seleccionador de Sudáfrica, reconoció su doble decepción tras la eliminación del Mundial tras perder 0-1 ante Canadá en la ronda de 32 y por no poder enfrentar a Marruecos.

Canadá avanzó a octavos y espera al ganador de Holanda-Marruecos, que se jugará la madrugada del martes.

Tras el encuentro, el técnico belga admitió que su plantilla deseaba medirse a Marruecos, recordando duelos anteriores favorables, y reconoció: «Era nuestro deseo, pero primero debíamos vencer a Canadá, y no lo conseguimos».

Sobre las causas del fracaso, Bruce admitió que a su equipo le faltó velocidad y decisión, y advirtió: «En el fútbol moderno, la fuerza y la rapidez son imprescindibles; quien no las tenga lo pagará caro».

Pese a todo, recordó que alcanzar los dieciseisavos ya superó las expectativas: «Llegar a octavos fue un milagro, así que no hay motivo para una decepción total».

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Un mensaje a los clubes

Para cerrar, criticó la realidad del fútbol local y la gran brecha entre la liga sudafricana y las exigencias internacionales: «Hemos jugado a un nivel que duplica con creces el de vuestra liga nacional, y la responsabilidad recae en los clubes, no en la selección; no basta con celebrar la victoria de los Sundowns en África cuando el listón internacional está mucho más alto».

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