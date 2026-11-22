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Florian Wirtz brilló con un gol acrobático y una gran asistencia en la victoria del Liverpool por 4-0 en el duelo de prestigio ante el Manchester United el domingo por la tarde. Hasta Jamie Carragher, leyenda de los Reds y conocido crítico del alemán, quedó impresionado.

«Es una definición brillante de Wirtz», dijo Carragher como comentarista de Sky Sports, después de que Wirtz marcara de forma acrobática el 2-0 provisional . El mediapunta remató desde cinco metros un centro difícil de controlar de Rio Ngumoha con astucia, control corporal y mucho tacto, y envió el balón con la izquierda por debajo del larguero.

Además, Wirtz, que recientemente brilló con la selección alemana , firmó un buen partido y confirmó así la mejoría que ya había mostrado con su club antes del parón de selecciones. ¿Conseguirá pronto ganarse definitivamente incluso a Carragher?

Carragher se ha erigido a menudo en el principal crítico de Wirtz

El exdefensa de los Reds se había presentado a menudo como el principal crítico del internacional alemán. En septiembre, por ejemplo, arremetió contra la actuación de Wirtz en una victoria por 1-0 en Bournemouth : «Wirtz volvió a estar realmente mal. No hay nada. No pasa absolutamente nada». Carragher dijo entonces que le preocupaba que «Wirtz no esté simplemente en un mal momento de forma desde su llegada al Liverpool. Creo que lo que estamos viendo es exactamente lo que es. Y ya me preocupaba Wirtz hace unos doce meses».

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En la recta final del partido de la Premier League contra el United el domingo, Wirtz, elegido mejor jugador del encuentro, coronó su actuación con la asistencia para el gol del suplente Victor Munoz que selló el 4-0. Un buen pase filtrado dejó al español en posición de marcar. «El ambiente después del partido fue fantástico. Voy a disfrutarlo. Ha sido una tarde muy bonita», dijo Wirtz tras el pitido final a Sky. «Me siento muy bien. Pero también se debe a que el equipo ha evolucionado y mejorado. Cuando formas parte de eso, tú también mejoras. Simplemente lo estoy disfrutando».

Getty Images

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Por su parte, el exdelantero de la selección inglesa Daniel Sturridge, otra antigua estrella del Liverpool, también elogió a Wirtz. El jugador de 23 años impresiona, entre otras cosas, por su capacidad para recorrer grandes distancias y su buena presión, «pero ahora también estamos viendo que empieza a desplegar su verdadero juego. No creo que esté mostrando todavía su mejor nivel. Pero está encontrando su ritmo y entiende cada vez mejor qué hace falta para que las cosas funcionen», señaló Sturridge.

Florian Wirtz, en plena forma en el Liverpool: «Ahora demuestra de lo que es capaz»

El seleccionador alemán Jürgen Klopp seguramente ha influido positivamente en Wirtz últimamente, subrayó el exdelantero de 37 años, pero el entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, también merece reconocimiento por cómo ha tratado al exjugador del Leverkusen. «El entrenador ha demostrado mucha confianza en él. Una y otra vez surgían dudas sobre si era realmente lo bastante bueno. Sobre si debía jugar siquiera. Pero ahora demuestra de lo que es capaz».

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Wirtz está dejando cada vez más claro para todos «por qué pagaron tanto dinero por él. Espero que ofrezca muchas más actuaciones así para el club», añadió Sturridge.

Wirtz, que llegó al Liverpool procedente del Bayer Leverkusen en 2025 por 125 millones de euros, vivió una primera temporada irregular en Anfield Road. En la campaña actual se encuentra cada vez más cómodo y lleva semanas en plena forma. Suma ya tres goles y seis asistencias en 16 partidos esta temporada.