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Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Brighton sufre un golpe tempranero y el Liverpool se adelanta rápidamente

Liverpool vs Brighton
Liverpool
Brighton
Premier League
F. Kadioglu
Inglaterra
Turquía

Un comienzo emocionante

Brighton sufrió un golpe temprano en su enfrentamiento ante el Liverpool, en el estadio de Anfield, la tarde de este domingo, en la octava jornada de la Premier League inglesa.

El golpe llegó con la lesión del lateral Ferdi Kadioglu tras un choque con Ryan Gravenberch, abandonando el terreno de juego en el minuto seis y entrando Costinha en su lugar.

Brighton ofrece un nivel destacado desde el inicio de la presente temporada, ya que cuenta con 16 puntos en sus primeros 7 partidos, ocupando el tercer puesto en la clasificación de la Premier League.

Por el otro lado, en cambio, el Liverpool tiene 13 puntos y se sitúa en la quinta posición.

El Liverpool se adelantó ante el Brighton en el minuto 17 por medio de Florian Wirtz, y luego Alexander Isak añadió el segundo gol en el minuto 21.

Cabe señalar que el Brighton posee el ataque más potente de la Premier League en la presente temporada, ya que sus jugadores han marcado 23 goles.



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