Cómo ver el Brentford-Everton con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 11 23 nov 2026 - 15:00 Gtech Community Stadium

El Brentford recibe al Everton en el Gtech Community Stadium de Londres en un partido de la Premier League que supone el regreso a la competición de ambos equipos tras el parón internacional.

El equipo de Keith Andrews busca estabilidad. Solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, y las derrotas ante el Brighton y el Liverpool lo han dejado en la zona media de la tabla.

El Brentford también tiene problemas para confeccionar el equipo. Igor Thiago está sancionado y una larga lista de lesionados ha reducido sus opciones en todas las líneas.

El Everton llega al oeste de Londres en mejor forma. El equipo de David Moyes ha ganado sus tres últimos partidos, entre ellos uno por 3-1 ante el Coventry City y otro por 1-0 a domicilio frente al Newcastle United.

Moyes ha alcanzado un hito personal: su partido número 593 al frente del club, un récord en el Everton. Jack Grealish ha vuelto a entrenarse y está de nuevo con la plantilla tras un mes apartado, aunque el entrenador ha evitado señalar a ningún jugador en particular.

La portería también es un tema de conversación para los visitantes. Jordan Pickford está en el centro de un intenso debate sobre quién debe ser el portero titular de Inglaterra, y se espera que juegue de inicio en este partido.

Esto es todo lo que necesitas saber para seguir el encuentro.

Por el momento no hay información oficial disponible sobre la retransmisión de este partido. Los detalles sobre el canal de televisión y el streaming se añadirán cuando se confirmen.

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