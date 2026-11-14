Brasil sorprende al Barcelona con una extraña decisión sobre Raphinha

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El capitán brasileño Raphinha, estrella del Barcelona, fue expulsado durante el partido de su selección ante Japón, y se perderá el amistoso previsto para el próximo martes frente a Singapur.

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El diario Sport informó de que Raphinha seguirá en la concentración de la samba en Singapur, lo que genera un nuevo conflicto entre la Confederación Brasileña y el Barcelona.

El partido, en el que Raphinha disputó 71 minutos sobre el terreno de juego, tuvo un final emocionante, después de que la estrella del Barcelona y el entrenador Carlo Ancelotti fueran expulsados tras protestar por el último gol japonés, precedido de una clara falta sobre Joao Gomes.

La selección brasileña está previsto que dispute un segundo partido en el Estadio Nacional de Singapur el próximo martes, y Raphinha no podrá participar en él por cumplir sanción de un partido de suspensión.

Tampoco podrá Carlo Ancelotti sentarse en el banquillo, lo que obliga al técnico italiano a designar a uno de los miembros de su cuerpo técnico para dirigir a la selección brasileña durante el encuentro.

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Ante esta situación, lo lógico habría sido que Raphinha fuera descartado de la lista de Brasil para poder adelantar la fecha de su regreso al Barça, pues esta es la norma que la Confederación Brasileña suele aplicar en los partidos amistosos y en los partidos de la fase de clasificación sudamericana para el Mundial.

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Pero las cosas no irán así en este caso. Así lo confirmó Rodrigo Caetano, coordinador ejecutivo general de las selecciones masculinas brasileñas, en la zona mixta del Estadio Nacional de Singapur.

Caetano declaró ante varios medios de comunicación: «Raphinha se queda. Por ahora, seguirá con nosotros... No tiene sentido que se marche, porque es uno de nuestros líderes».

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En cuanto a Ancelotti, el responsable brasileño explicó: «Lo decidiremos más adelante, con calma, y estudiaremos la identidad de la persona que sustituirá al entrenador de la mejor manera posible, porque tenemos un cuerpo técnico muy cualificado, con muchos buenos nombres, y repartiremos las tareas entre ellos».

Hasta nuevo aviso, Raphinha seguirá en la concentración de la selección brasileña en Singapur. Y si se cumple este escenario, según declaró el máximo responsable ejecutivo de la Confederación Brasileña, el jugador no podrá emprender el viaje de regreso al Barcelona, de unos 11.000 kilómetros de distancia y más de 12 horas de vuelo, antes del próximo martes, tras la conclusión del partido, que el capitán del Barcelona y de la selección brasileña no tendrá más remedio que seguir desde la grada.

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Por lo tanto, el jugador brasileño se retrasará en el inicio de sus preparativos y en el proceso de readaptación al horario local de Barcelona, pues la diferencia horaria entre la ciudad catalana y Singapur es de 7 horas, antes del próximo partido del Barcelona en LaLiga, previsto para el domingo 22 de noviembre, cuando reciba al Villarreal en el estadio Spotify Camp Nou.

La semana siguiente, el equipo del entrenador Hansi Flick afrontará su viaje más largo durante la primera fase de la Liga de Campeones, cuando se enfrente al Sabah FC en el Estadio Olímpico de Bakú, capital de Azerbaiyán, el miércoles 25 de noviembre.

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La distancia del viaje será de unos 4.000 kilómetros, mientras que el desplazamiento en avión durará más de 5 horas.