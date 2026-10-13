Khalid Boulahrouz, exinternacional neerlandés, advirtió a Frenkie de Jong sobre la dificultad de recuperar su puesto en el once inicial del Barcelona, ante la competencia que se anticipa con Pedri por una de las plazas del centro del campo, y aseguró que la posición de Rodri en la alineación del técnico Hansi Flick es intocable.

Según el diario español "Sport", Boulahrouz considera que el regreso de De Jong a los terrenos de juego no significará necesariamente que recupere su titularidad en el Barcelona, después de que la llegada de Rodri haya cambiado el panorama de la competencia en el mediocampo del conjunto catalán, lo que obliga al jugador neerlandés a afrontar una competencia mucho mayor que la que había antes de su lesión.

Boulahrouz afirmó que Rodri no puede quedar fuera de los planes de Hansi Flick: "Mientras Rodri esté ahí, creo que esa posición seguirá siendo suya. Es un jugador titular indiscutible y el mejor mediocentro defensivo del mundo en este momento. Intercepta balones, contribuye en ataque y deja una huella inmediata. Es la mejor opción para ese rol", según sus declaraciones en el programa "Ziggo Sport".

Con Rodri delante de la línea defensiva y con Dani Olmo o Fermín López ocupando habitualmente las posiciones más adelantadas del centro del campo, Frenkie se verá obligado a competir directamente con Pedri por la plaza restante en el mediocampo.

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Boulahrouz dijo entre risas: "Será una batalla feroz entre Pedri y Frenkie", y añadió: "Son dos jugadores extraordinarios. Y a mí, por supuesto, me encanta ver jugar a Frenkie. Sin embargo, son futbolistas distintos. Frenkie suele ser la primera opción de sus compañeros al iniciar la construcción del juego, y es un jugador importante para el equipo tanto con balón como sin él".

El exinternacional neerlandés explicó las diferencias entre ambos jugadores: "Pedri se centra un poco más en progresar hacia los jugadores ofensivos, ya que hace el papel de enlace entre el mediocampo y el ataque. Frenkie, en cambio, se parece más a un jugador de conexión, y es el primero al que buscan sus compañeros cuando empieza la construcción desde atrás".

A pesar de la competencia que se espera entre los jugadores, Boulahrouz no descartó que se pueda encontrar una solución táctica que permita al técnico alemán contar con los tres juntos en el centro del campo: "Creo que también son capaces de jugar juntos muy bien como trío".

Frenkie, cuyo contrato con el Barcelona se extiende hasta 2029, atraviesa la última fase de la recuperación de la lesión de rodilla que sufrió durante el Mundial.

Su próximo desafío será convencer a Flick de que merece recuperar su sitio en un centro del campo en el que también están Marc Bernal y Gavi.

Al mismo tiempo, han surgido informaciones que apuntan a que el técnico alemán está estudiando incluso la posibilidad de utilizar a De Jong en la posición de central.



