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Borussia Dortmund vs. Elversberg: hora de inicio

Bundesliga - Jornada 9 7 nov 2026 - 09:30 Signal Iduna Park

El Borussia Dortmund recibe al SV Elversberg en el Signal Iduna Park para un duelo de la Bundesliga. Tras una intensa noche de miércoles en la Liga de Campeones, el equipo de Kovac vuelve a centrarse en la liga.

El BVB atraviesa un gran momento. Cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos oficiales confirman su tendencia al alza. En su encuentro más reciente, el Dortmund venció 2-1 al Real Betis en la Liga de Campeones gracias a un gol decisivo de Konstantinos Karetsas.

Sin embargo, Niko Kovac tendrá que prescindir de Serhou Guirassy. El goleador abandonó el partido contra el Betis a los 34 minutos por problemas en el muslo y, con toda probabilidad, se perderá este encuentro.

El Elversberg viaja a Dortmund como equipo recién ascendido y ocupa actualmente la séptima posición de la tabla. Los visitantes llegan con resultados dispares: tras una victoria por 4-1 ante el Mainz 05, cayeron 0-2 frente al Darmstadt en la copa.

El partido ofrece al BVB la oportunidad de trasladar a la Bundesliga el impulso conseguido en la Liga de Campeones. A continuación encontraréis toda la información sobre la transmisión.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Borussia Dortmund y el Elversberg?

El Borussia Dortmund llega tras sumar cuatro victorias, un empate y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Su triunfo más reciente fue el 2-1 ante el Real Betis en la Liga de Campeones. Antes había empatado 2-2 contra el Bayern de Múnich en la Bundesliga. En esos cinco encuentros, el BVB marcó once goles y encajó ocho.

El Elversberg acumula dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente ganó 4-1 al Mainz 05, pero antes había perdido 0-4 contra el RB Leipzig. En total, marcó nueve goles y encajó diez.

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