Blooming apunta a ser campeón del torneo boliviano

El equipo celeste está a un punto de los líderes y se alistarán con todo cuando el fútbol regrese a Bolivia en septiembre u octubre.

Blooming tiene puesto un solo objetivo en este semestre, salir campeones del torneo boliviano que posiblemente se reinicie a mediados de septiembre o comienzos de octubre dependiendo del comportamiento de la pandemia que afectó a las actividades en todo el país.

Hasta la pausa obligada en el fútbol boliviano, a mediados de marzo, Blooming se situaba tercero en la tabla de posiciones del torneo Apertura con 20 unidades, estuvo a un punto de los líderes Always Ready y The Strongest, es por eso que no pierden las esperanzas de ser campeones tras 11 años de espera.

“Hablé con Rafael Barros y le dije que tenemos el objetivo de ser campeones con Blooming, vamos a trabajar muy duro para eso”, dijo Rafinha a los medios de comunicación.

El artículo sigue a continuación

Más equipos

El club ya tiene la autorización para volver a los entrenamientos, ahora le queda hacer un cronograma de trabajo y elegir lugares para encapsularse como lo hizo Bolívar y lo hará Wilstermann.

“Creo que todos los jugadores tenemos las mismas ganas de volver a entrenar, además que a comparación del otro año todos estamos enfocados en lograr un objetivo que es ser campeones", agregó el volante brasileño.

Blooming no sale campeón de desde 2009 cuando se coronó como el mejor del campeonato Clausura.