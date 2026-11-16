¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Anuncios
FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-REAL MADRIDGetty Images
Hussein Hamdy
Traducido por

Bernardo Silva disipa los temores del Real Madrid, pero la lesión de este jugador preocupa

Sigue a GOAL en Google

Las pruebas médicas han aclarado la situación de Bernardo Silva de cara al partido del Real Madrid ante el Celta de Vigo, al confirmar que no sufre ninguna lesión.

Anuncios

Según informa el diario español «AS», las pruebas a las que se sometió Bernardo Silva nada más regresar a la Ciudad Deportiva de Valdebebas han descartado una lesión, por lo que el futbolista portugués estará a disposición de José Mourinho para el encuentro ante el Celta de Vigo, previsto para el próximo sábado.

La preocupación por el estado de Bernardo Silva se disipó rápidamente, después de que el jugador abandonara el domingo la concentración de su selección tras sentir molestias musculares al final del partido contra Dinamarca.

La estrella portuguesa jugó solo 11 minutos el sábado en el primer partido de su selección, en el que marcó el gol que recortó distancias en la dura derrota de Portugal por 1-4 ante Dinamarca.

Sin embargo, la inquietud creció el domingo, cuando la Federación Portuguesa de Fútbol anunció la baja del internacional para el partido del martes ante Gales, después de someterse a pruebas médicas bajo la supervisión de los servicios médicos de la selección.

Anuncios
Anuncios

Aun así, las molestias musculares que sufrió Bernardo Silva no le impedirán disputar el partido del sábado ante el Celta de Vigo, si Mourinho decide contar con él.

Related Topics

El jugador portugués se ha convertido en una de las piezas imprescindibles en los planes del técnico, que ha encontrado en él un elemento clave para dar equilibrio y eficacia al juego del equipo.

Bernardo Silva se ha asentado como titular en los últimos 5 partidos del Real Madrid, y la pareja que forma con Aurélien Tchouaméni en el centro del campo es una de las principales razones de la mejoría que vive el conjunto blanco en las últimas semanas.

Anuncios

En cambio, ahora todas las miradas están puestas en el estado de Tchouaméni antes del duelo ante el Celta de Vigo, ya que se sigue actuando con cautela con su condición física y el club espera ver cómo evoluciona su recuperación a lo largo de la semana.

Tchouaméni regresó de la concentración de la selección francesa sin disputar ningún partido, después de verse obligado el martes a abandonar el entrenamiento en Clairefontaine por molestias en la parte superior del muslo derecho.

Anuncios

Se trata de la misma zona que le dio problemas durante el Mundial, lo que llevó a la Federación Francesa a liberarlo del resto de la concentración y permitirle volver a Madrid para seguir con su recuperación en Valdebebas.

Un parón internacional sin más bajas

Por ahora, el Real Madrid y Mourinho no han tenido más sustos durante el parón internacional que los de Bernardo Silva y Tchouaméni.

Anuncios

Al margen de ambos, la mitad de los otros 16 internacionales que se unieron a sus selecciones ya han terminado sus compromisos.

En este grupo figuran Dean Huijsen y Cucurella con España, Trent Alexander-Arnold y Jude Bellingham con Inglaterra, Ibrahima Konaté, Eduardo Camavinga y Kylian Mbappé con Francia, además de Arda Güler con Turquía.

Anuncios

La selección de los Países Bajos, con Denzel Dumfries, juega el lunes, mientras que el martes será el turno de Brasil, con Vinícius Júnior y Endrick; Costa de Marfil, con Diomande; la selección española sub-21, con Thiago y Espí; Marruecos, con Brahim Díaz, y Uruguay, liderada por Fede Valverde.

Valverde será el último en regresar a Madrid, ya que Uruguay disputa su partido en la madrugada del miércoles.

Escrito porHussein Hamdy

Periodista especializado en fútbol mundial en Kooora

Comencé mi trayectoria en el mundo del periodismo en 2012 a través del periódico egipcio Al Tahrir, donde inicialmente me especialicé en política local antes de orientarme hacia el ámbito deportivo a partir de 2014, también en Al Tahrir. Posteriormente, pasé a escribir para los diarios Al Fariq y Al Maqal.

Tras especializarme en la cobertura del fútbol local en Egipto, inicié mi camino en el fútbol internacional a través de Al Ain Sports en 2018 durante seis meses, antes de cumplir el sueño de unirme al equipo de Kooora, el mayor sitio deportivo a nivel mundial, para continuar persiguiendo mi pasión por el fútbol europeo desde los inicios de este siglo.

Siento pasión por el fútbol internacional desde el Mundial de 1998, pero mi verdadera historia de amor con el fútbol europeo comenzó con el seguimiento de la Liga de Campeones a principios de este siglo, lo que me llevó a vincularme especialmente con el fútbol italiano, en particular con el AC Milan, club al que decidí apoyar sin dudarlo desde el primer partido que vi. A pesar de haber admirado en algunas etapas de mi juventud a equipos como Arsenal, Barcelona y Manchester United, el conjunto rossonero ha ocupado un lugar especial en mi corazón hasta el día de hoy.

Estoy especializado en la traducción de noticias internacionales, lo que alimenta mi pasión por seguir los entresijos de los fichajes y los acontecimientos ocultos dentro de los vestuarios que publican los medios internacionales.

En cuanto a mi once ideal histórico, coloco a Gianluigi Buffon en la portería. Por delante, una línea defensiva compuesta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta y Cafú. En el centro del campo, confío en el trío formado por Clarence Seedorf, Luka Modrić y Zinedine Zidane. En ataque, incluyo a mi leyenda Ricardo Kaká junto a Ronaldinho y Zlatan Ibrahimović.

Durante mi trabajo en Kooora, he publicado numerosos reportajes, historias y análisis, entre los que destacan:

Luka Modrić: el guerrero que se negó a jugar a medias

Rodrygo: de niño de la remontada a hombre enigmático en el proyecto de Alonso

Kroos: el presente ausente en el Mundial de Clubes

Historia de Kooora: la sorpresa de Cristiano Ronaldo que llenó de entusiasmo a Ferguson

Ver perfil del autor