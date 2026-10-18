Bernal rompe el silencio tras el incidente con Yamal

Facundo Bernal, jugador del Real Betis, se disculpó por su expulsión en el partido de su equipo ante el Barcelona, después de propinar dos cabezazos a Lamine Yamal en el minuto 54.

El Betis perdió por (2-5) en su estadio "La Cartuja", en un encuentro que vivió una amplia polémica arbitral relacionada con la expulsión, además de la anulación de un gol del conjunto andaluz.

El diario Marca informó de que Bernal escribió en una story en su cuenta de Instagram: "Quiero pedir disculpas a mis compañeros y a la afición del Real Betis por haber dejado hoy al equipo con diez jugadores. No suelo reaccionar de esta manera y debí controlarme en esa acción. Asumo la responsabilidad y no volverá a ocurrir".

Lee también: Le tendió una trampa: un periodista español sobre la expulsión: esto es lo peor de Yamal

Según el acta del partido, Bernal agarró a Yamal del cuello y le propinó dos cabezazos consecutivos en la cara durante un encontronazo entre los jugadores, en un momento en el que el balón no estaba en juego, por lo que el árbitro Ricardo de Burgos le mostró la tarjeta roja, mientras que Yamal recibió una tarjeta amarilla.

Marca señaló: "La acción había comenzado tras la caída de Fermín López sobre el césped, antes del gol de Abde Ezzalzouli, cuando Lamine intervino para defender a su compañero antes de ser víctima de la agresión de Bernal".

También recogió la confirmación de Héctor Bellerín, estrella del Betis, de que Bernal se disculpó con sus compañeros en el vestuario, al declarar: "Hay plena confianza entre nosotros para hablar de los errores y de los logros. Todos nos equivocamos y debemos corregirlo en el próximo partido con la cabeza fría, mostrando la ambición y la energía que tiene este equipo".