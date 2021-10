Benzema, pendiente de la sentencia del juicio del "Sextape"

La fiscalía pide 10 meses de prisión condicional y 75.000 euros de multa para Karim

Después de tres días de juicio, el tribunal de Versalles debe pronunciar este viernes su veredicto sobre el famoso caso del "sextape", cuypos hechos sucedieron en 2015 y que involucran a Karim Benzema y Mathieu Valbuena. La fiscalía exige 10 meses de prisión condicional y una multa de 75.000 euros al actual delantero de la selección de Francia. Aunque su papel en este caso no fue tan importante como el de los otros acusados, Benzema ha sido señalado por sus acciones.

Benzema fue el único de los cinco acusados que no se presentó en la vista oral, amparándose en sus obligaciones deportivas. El jugador madridista fue imputado en esta causa por una conversación que mantuvo con Valbuena en la que le alertaba de las consecuencias de no atender las amenazas de los chantajistas, lo que hizo sospechar al exjugador del Marsella. Benzema, que este fin de semana jugará ante el Barcelona en LaLiga y podría presentar su candidatura al Balón de Oro, espera impacientemente la sentencia y confía en que se dicte su inocencia.

La fiscalía, dura con Benzema

El fiscal, Julien Eyraud, explicó que, en el caso de Benzema, "no es cualquiera" y que "sus actuaciones públicas, sus actos caritativos contrastan con ayudar a su amigo en un intento de chantaje", afirmó. El fiscal continúa con un largo "alegato" a Karim Benzema. "Habla de Valbuena como si fuera un maricón, subraya que está palido y que tiene pánico cuando va a buscarlo, le hace creer que ha visto el vídeo y da así credibilidad a los chantajistas. Benzema se ofrece de intermediario. Eso no es una ayuda. No importa que el señor Benzema no necesite el dinero. En cualquier caso, el motivo no es constitutivo del delito".



Ségolène Mares, otra representante del Ministerio Público, explica que Benzema tuvo un papel dentro del equipo que se constituyó para chantajear a Valbuena, el de una persona con jerarquía dentro de la selección que buscaba presionar a la víctima. "No es el buen samaritano que viene a ayudar a su compañero, es un cómplice que busca que ayudar a los chantajistas", aseguró.

Los abogados de Benzema insisten: "Es inocente"

Los abogados de Karim Benzema en el caso del chantaje con un vídeo sexual a Mathieu Valbuena pidieron este viernes la absolución de su cliente, al tiempo que atacaron con dureza al su excompañero en la selección, del que consideran que por "envidia" quiere implicarle. El letrado Sylvain Cormier aseguró que Valbuena "es víctima de sus actos", ya que fue él mismo quien se grabó en el vídeo sexual.

Maître Antoine Vey, abogado de Karim Benzema, insiste en que Karim es totalmente inocente y no se explican esta situación: "Este asunto, desde el primer día, ha tenido una enorme repercusión en uno y otro lado. La información judicial se produjo por filtraciones en la prensa. Ambos supieron de la participación de Benzema más por prensa que del propio Valbuena. Tiene repercusión. Más allá de eso, es un caso en el que Benzema siempre ha recordado su total inocencia", alega.

El letrado del jugador del Real Madrid explica que Benzema "no se involucra directamente en los intercambios que conciernen a otros imputados. Su voz es fácil de llevar: intervino en una sola conversación con el señor Valbuena para ofrecerle, si así lo deseaba, de manera libre y sin contraprestación, tratar de evitar que saliera este sextape. Su presencia en la categoría de imputados es un poco inexplicable".

En caso de que la sentencia del tribunal coincida con la petición de la Fiscalía, Benzema solo tendría que ingresar en prisión en caso de reincidencia. Eso sí, Benzema fue el que mejor parado salió de los acusados, ya que es el único que no está imputado por el cargo de chantaje. La Fiscalía solo le acusa de complicidad, ya que da por descontado que su objetivo no era lucrarse. Para el resto, el Ministerio Público solicitó penas de entre 4 años de prisión y 18 meses, así como multas muy inferiores a la solicitada contra Benzema.