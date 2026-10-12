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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Bellingham tras la expulsión de Vinicius: el juego se ha vuelto "ridículo"

Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
Primera División
J. Bellingham
Vinicius Junior
España

Las cámaras captan la reacción de Bellingham a la expulsión de Vinicius

La reacción de Jude Bellingham, estrella del Real Madrid, tras la polémica tarjeta roja mostrada a Vinicius Junior durante la victoria del conjunto blanco sobre el Villarreal por 1-0, se difundió ampliamente en las redes sociales.

El Real Madrid se llevó los tres puntos en el estadio Santiago Bernabéu gracias al gol que anotó Yan Diomande en el minuto 62.

Vinicius había comenzado el partido en el banquillo por decisión del entrenador José Mourinho, pero entró al inicio de la segunda parte en lugar de Trent Alexander-Arnold. El jugador brasileño creyó que había ampliado la ventaja del Real Madrid en el minuto 71.

Sin embargo, el gol fue anulado después de la revisión del videoarbitraje, y la repetición mostró que Vinicius tiró del pelo de Nathan Zaliba durante la jugada previa al gol.

Acto seguido, el árbitro mostró la tarjeta roja directa al jugador brasileño, ante el asombro de todo el entorno del Real Madrid.

La cadena GiveMeSport señaló que, tras la expulsión de Vinicius, las cámaras captaron la llamativa reacción de Jude Bellingham, que disputó el partido completo a lo largo de los 90 minutos.

Los aficionados, junto a varias cuentas vinculadas al Real Madrid en la plataforma X, creen que el jugador inglés dijo: "Dios mío, ¡maldita sea! ¡Todo este juego se ha vuelto ridículo! Dios mío".

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