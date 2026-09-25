Bellingham resuelve el duelo con Kane y repite una gesta histórica

En una sorpresa notable, Jude Bellingham resolvió la pugna a su favor frente a Harry Kane, después de que la afición inglesa lo eligiera mejor jugador de la selección de Inglaterra durante la temporada 2025-2026, conservando así el galardón por segundo año consecutivo.

La elección de la estrella del Real Madrid llegó a través de la votación de los aficionados en la aplicación oficial "Three Lions", superando al delantero del Bayern de Múnich Harry Kane, pese a la destacada temporada que ofreció este último y a su presencia entre los principales candidatos al Balón de Oro.

Bellingham se convirtió en el segundo jugador más laureado con el premio, tras conquistarlo por segunda vez consecutiva, por detrás de Wayne Rooney, que encabeza la lista con cuatro ocasiones, según informó el diario español "Marca".

Bellingham declaró tras su galardón: "Es una sensación increíble y un gran honor contar con el reconocimiento de la afición una vez más. No es algo en lo que piensas cuando juegas para tu país, pero desde luego es una magnífica adición al gran verano que hemos vivido, y es un honor para mí jugar por mi país".

La actuación de Bellingham en el Mundial fue un factor decisivo en su elección, después de liderar a Inglaterra hasta el tercer puesto, marcar 7 goles y dar una asistencia en 8 partidos, convirtiéndose en el jugador inglés con más goles en una única edición del Mundial.

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, elogió a la estrella del Real Madrid al afirmar: "Creo que fue uno de los mejores jugadores del torneo, no solo para nosotros, sino de todo el Mundial. Mostró todo su potencial, su gran espíritu competitivo y su enorme eficacia. Crece bajo presión y ama estos momentos y estas grandes etapas, y eso es lo que le impulsa a dar lo mejor de sí".









Kane conquista un nuevo premio

Pese a perder el premio al mejor jugador, Harry Kane no se fue con las manos vacías, después de coronarse máximo goleador de la selección de Inglaterra de la temporada por séptima vez consecutiva.

El delantero del Bayern de Múnich marcó 12 goles a lo largo de la temporada, igualando su mejor registro goleador con la selección, que había logrado durante la temporada 2021-2022.

Kane declaró: "Siempre estoy orgulloso de estos logros, pues son una prueba de constancia, y creo que eso es una parte importante de mi personalidad y de lo que quiero ser. Nunca he sido de esas personas que se conforman con lo que han conseguido; siempre se trata de los años venideros y del siguiente logro".

Y añadió: "Alcanzar este logro siete veces consecutivas con una gran selección como Inglaterra, y dada la calidad de nuestro equipo, es algo de lo que me siento enormemente orgulloso. Agradezco a mis compañeros y a los entrenadores su ayuda para conseguirlo".

Lista de ganadores del premio al jugador del año en Inglaterra

2003 – David Beckham

2004 – Frank Lampard

2005 – Frank Lampard

2006 – Owen Hargreaves

2007 – Steven Gerrard

2008 – Wayne Rooney

2009 – Wayne Rooney

2010 – Ashley Cole

2011 – Scott Parker

2012 – Steven Gerrard

2014 – Wayne Rooney

2015 – Wayne Rooney

2016 – Adam Lallana

2017 – Harry Kane

2018 – Harry Kane

2019 – Jordan Henderson

2020-21 – Kalvin Phillips

2021-22 – Bukayo Saka

2022-23 – Bukayo Saka

2023-24 – Cole Palmer

2024-25 – Jude Bellingham

2025-26 – Jude Bellingham