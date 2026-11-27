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Jude Bellingham está rindiendo a un nivel excepcional con el Real Madrid. Ha recuperado su brillo y su gran peso en el juego del conjunto blanco y se ha convertido en una de las principales razones por las que el equipo merengue vuelve a pelear con fuerza por todos los títulos, algo que supone una mala noticia para el Barcelona y el resto de sus rivales.

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Según el diario español «Mundo Deportivo», Mourinho se vio obligado a recurrir al futbolista inglés para provocar la reacción del Real Madrid después de que el PSV Eindhoven se adelantara ante el conjunto blanco en el Santiago Bernabéu.

Bellingham firmó un golazo: dio tres toques seguidos con el balón en el aire antes de rematar con precisión, y su tanto ya figura como candidato al premio al mejor gol de la Liga de Campeones.

La influencia de Bellingham no se limita a los goles. Sus conducciones, su fortaleza física y su capacidad para llegar al área, siempre con la cabeza levantada y con una enorme confianza ante los rivales, marcan la diferencia en el juego del Real Madrid en este momento.

Mientras Kylian Mbappé sigue marcando y Vinícius Júnior va saliendo poco a poco del letargo que arrastraba, el verdadero tridente formado por Bellingham, Arda Güler y Federico Valverde se ha convertido en una fuerza demoledora que ha devuelto al Real Madrid al grupo de favoritos para ganarlo todo.

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El Real Madrid tiene un pleno en la Liga de Campeones, con 15 puntos de 15 posibles, y sigue presionando al Barcelona en LaLiga, pese a que el conjunto azulgrana está firmando una temporada excepcional y avanza a un ritmo de puntos récord.

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Las dos temporadas en las que Florentino Pérez se quedó sin ningún título coincidieron no solo con las dos primeras campañas de Mbappé en el equipo, sino también con el gran bajón de rendimiento de Bellingham.

Sin embargo, la estrella inglesa ha recuperado ahora la personalidad de líder que mostró en su primera temporada con la camiseta del Real Madrid, cuando decidía los partidos a favor del conjunto blanco.

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En aquella temporada, Bellingham marcó 23 goles, dio 13 asistencias y fue una de las piezas clave en el doblete de LaLiga y Liga de Campeones que conquistó el Real Madrid.

Esta temporada, el futbolista ha vuelto a ver puerta con facilidad, al tiempo que ofrece un mayor esfuerzo y un compromiso defensivo más ordenado. La temporada ni siquiera ha llegado a diciembre y ya suma 7 goles, una cifra con la que se acerca a igualar su registro de toda la campaña pasada, en la que anotó 8.

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El regreso de Bellingham a su mejor versión es una mala noticia para la afición del Barcelona, sobre todo porque el conjunto azulgrana ya sufrió su peligro en el partido del Camp Nou, que se encaminaba hacia el empate.

Bellingham aprovechó un error en el pase de Gabriel Jesus, realizó un magnífico control de espaldas a la portería y, con un giro, se deshizo de cuatro jugadores del Barcelona antes de servir el balón a Camavinga, que llegaba lanzado, para contribuir al gol de la victoria por 2-1.

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El diario español señala que, un mes después de aquella acción, Hans Flick todavía sufre pesadillas por lo que hizo la estrella inglesa en esa jugada.