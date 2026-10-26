Jude Bellingham, estrella del Real Madrid, lanzó un mensaje cargado de desafío tras la victoria ante el Barcelona en el Clásico, al subrayar que el triunfo en el enfrentamiento directo no significa que la lucha haya terminado, en medio de la continuidad de la pugna por el título de LaLiga.

Bellingham publicó a través de su cuenta de Instagram un mensaje escueto en el que dijo: "Ganamos la batalla, pero la guerra continúa. ¡Hala Madrid!".

El mensaje de la estrella inglesa llegó tras la victoria del Real Madrid sobre el Barcelona por 2-1, el domingo, en la décima jornada de LaLiga, en un duelo que reavivó la carrera por el liderato de la tabla de clasificación.

El Real Madrid logró la victoria en el estadio del Barcelona después de que Kylian Mbappé marcara el gol de la ventaja para el conjunto blanco, antes de que Raphinha igualara para el equipo catalán, y luego el delantero francés volviera para sentenciar el enfrentamiento con un segundo gol, otorgándole a su equipo tres valiosos puntos.

El partido fue testigo de una fuerte pugna entre ambos equipos, con el Barcelona deseando aprovechar los factores de la localía y de la afición para reforzar su posición en el liderato, frente al empeño del Real Madrid por recortar la diferencia con su eterno rival.

La victoria representó un impulso moral importante para el conjunto blanco, que logró frenar el fuerte arranque del Barcelona, mientras que el equipo catalán salió con una derrota de peso en la carrera por el título.

Las posiciones de los tres primeros equipos no cambiaron tras la décima jornada, pero la diferencia entre ellos se redujo, encendiendo la lucha por el liderato de LaLiga.

El Barcelona conservó el primer puesto con 27 puntos, seguido del Atlético de Madrid en el segundo lugar con 25 puntos, mientras que el Real Madrid ascendió a 24 puntos en el tercer puesto, quedando a solo tres puntos de su rival catalán.











