Beckham gana millones de dólares gracias a una pausa para beber agua

La FIFA aprobó pausas obligatorias para hidratarse en el Mundial 2026, una medida que ha generado polémica.

La afición la ha criticado con abucheos, aunque algunos, como el exfutbolista inglés David Beckham, la apoyan.

El partido ahora se divide en cuatro tiempos y cuenta con más cortes publicitarios.

Como uno de los principales portavoces del fútbol en Estados Unidos, el británico se ha visto beneficiado.

Al menos ocho marcas usan su imagen en la televisión estadounidense, lo que le ha reportado unos 25 millones de dólares, según el sitio web brasileño Globo.

Beckham, uno de los deportistas y empresarios más exitosos del mundo, posee un imperio que incluye al Inter de Miami, donde juega Lionel Messi.

Según Forbes, a principios de 2023 se convirtió en multimillonario con un patrimonio de 1.185 mil millones de libras.

La mayoría lo eligen como imagen en colaboraciones a largo plazo, como su contrato de por vida con Adidas.

David Beckham alcanzó la cima en el Manchester United, donde ganó seis Premier Leagues y una Liga de Campeones. Luego integró la primera era de los «Galácticos» en el Real Madrid y cerró su carrera en el LA Galaxy, donde se consolidó como estrella.

Lee también:

La derrota ante Marruecos cambia las perspectivas... Koeman dimite oficialmente

Ronaldo, a la cabeza de los que le apoyan... Una tragedia sacude a la selección de Portugal antes del partido contra Croacia.

