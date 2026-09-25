David Beckham ya no necesita correr detrás de los focos dentro de los terrenos de juego, después de que su estrellato se transformara en un imperio comercial que sigue cosechando millones incluso tras su retirada. Y en un momento en el que el Mundial 2026 incendió los estadios y la publicidad en todo el mundo, el antiguo astro inglés fue uno de los principales beneficiados económicamente de este acontecimiento global.

El sitio "Foot Mercato" francés, citando al diario "The Telegraph", señaló que Beckham obtuvo 38 millones de libras esterlinas, lo que equivale a unos 44 millones de euros, en concepto de dividendos, gracias al gran crecimiento del negocio de su marca.

Gran parte de estas ganancias está vinculada a los contratos que la empresa de gestión de su marca firmó con grandes compañías internacionales, entre ellas "McDonald's, Verizon, Pepsi y Lay's", cuyos anuncios encabezaron el escenario durante las competiciones del Mundial.

El salto financiero de Beckham no se detuvo en los dividendos, ya que los ingresos de su marca aumentaron un 20% durante el presente año, hasta alcanzar los 84 millones de libras esterlinas, es decir, cerca de 97 millones de euros.

Y así, Beckham siguió convirtiendo su legado futbolístico y su fama mundial en una enorme fuente de ingresos, para confirmar que la retirada del fútbol no fue el final de su viaje con los millones, sino el comienzo de una nueva etapa de éxito comercial.







