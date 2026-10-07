"Basta, has cruzado el límite": ¿está Mbappé cerca de abandonar el Real Madrid?

Kylian Mbappé ha acaparado los focos durante los últimos días y sus noticias han copado los medios de comunicación, a pesar de su lesión en el partido entre Francia y Turquía, su salida de la concentración de Les Bleus y su regreso a Madrid para recibir tratamiento.

Las actitudes de Kylian tras la lesión han generado una gran polémica, hasta el punto de que ahora se habla de la posibilidad de que abandone el Real Madrid.

Daniel Riolo, periodista de la cadenaRMC Sport, habló sobre el delantero francés y concluyó: «No descartamos su marcha al final de la temporada».

Esta previsión se basa en todo lo que se ha dicho sobre Mbappé por parte de los allegados a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, quienes criticaron al delantero francés por su viaje a París y Suiza y, lo más importante, por su imagen montando en bicicleta, a pesar de las recientes declaraciones de Mourinho sobre que los jugadores tienen prohibido hacerlo por temor a sufrir lesiones.

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Daniel aclaró: «El incidente de la bicicleta no es más que la punta del iceberg. Empiezo a preguntarme: ¿sigue teniendo Mbappé las ganas? ¿Qué quiere? Parece que se despierta cada mañana pensando: voy a cometer un error garrafal».

Y continuó: «No puede seguir cometiendo errores así, y me sorprende la ausencia de Mbappé en los partidos de Francia para apoyar a sus compañeros».

Y prosiguió: «No digo que esté obligado a asistir a cada partido fuera de casa, pero el lunes en el Stade de France estaban presentes todas las grandes estrellas y se reunió la familia del fútbol francés. No digo que sea obligatorio, pero tiene derecho a hacer algo en lugar de enviar un mensaje: no me importa vuestra opinión».

Y añadió: «Pero todo tiene un límite. Debe enviar un mensaje positivo. Venir al Stade de France diciendo: no, no quiero. Quedarse en Madrid diciendo: no, no quiero. No aparecer ante una discoteca diciendo: no, no quiero. Irse a dar una vuelta en bicicleta cuando Mourinho no lo quiere diciendo: no, no quiero».

Y Riolo dijo dirigiéndose a Mbappé: «¡Basta! Has sobrepasado el límite, ¡basta!».

Y agregó: «Tengo la impresión de que no está bien psicológicamente. Cuando lo dejas en el Mundial, todo va bien. Está con sus amigos, pasa un buen rato y muestra una imagen estupenda. Luego, su obsesión por el Balón de Oro le lleva a hacer estas declaraciones... Es una lástima que ofendas a uno de tus amigos (Ousmane Dembélé), pero lo haces».

Y señaló: «Había una explicación, pero en realidad no hay explicación. ¡Basta! Solo le estás dando más munición a tus críticos».

Daniel Riolo dijo que no entiende por qué «ninguno de sus allegados le dice esto; y eso me lleva a concluir que no está bien», añadiendo que «su vida personal ha cambiado. Tiene derecho a amar, pero ¿quiere algo más que eso? El fútbol lo agota, y todo lo que ocurre a su alrededor, y las expectativas pesan sobre sus hombros, especialmente ahora que ha cambiado radicalmente de patrocinador».

Y continuó: «No entiendo cómo lleva el asunto, ni quiénes son esas personas que realmente piensan en todo lo que ocurre a su alrededor. No entiendo qué intenta hacer, esa actitud, ese aislamiento de todos».

Cabe recordar que el contrato de Kylian Mbappé con el Real Madrid se extiende hasta el verano de 2029.