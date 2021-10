Barcelona vs. Valencia, EN VIVO ONLINE por LaLiga 2021-22: dónde y cómo verlo por internet en streaming y TV

Checa las opciones que hay para ver al conjunto culé recibir al equipo de Bordalás, en un duelo crucial para definir el futuro de Koeman.

Ronald Koeman se juega su permanencia en Barcelona, cuando le toque recibir al Valencia, por la Fecha 9 de LaLiga. El partido se juega en el Camp Nou y es vital sumar tres puntos porque ambos tienen 12 unidades y de momento están fuera de Champions.

Es el enfrentamiento de la jornada y en Goal te damos todos los detalles para sintonizar la transmisión en vivo.

¿CUÁNDO Y DÓNDE ES BARCELONA VS. VALENCIA?

PARTIDO Barcelona - Valencia FECHA Domingo 17 de octubre ESTADIO Camp Nou | Barcelona, España HORARIO 14:00 hora de México y Colombia; 16:00 hora de Chile y Argentina; 21:00 hora de España

DÓNDE VER BARCELONA VS VALENCIA POR TV

La transmisión en vivo y en directo del partido entre Blaugranas y Ches pasa por los siguientes canales de televisión:

CHILE TV: DIRECTV Sports ARGENTINA TV: DIRECTV Sports MÉXICO TV: SKY Sports COLOMBIA TV: DIRECTV Sports ESPAÑA TV: Movistar LaLiga (M46 O110)

M. LaLiga 1 (M47 O112)

M. LaLiga UHD (M440 O111)

LaLiga TV Bar (Suscríbete)

CÓMO VER BARCELONA VS VALENCIA EN DIRECTO POR STREAMING

Se podrá acceder al encuentro vía internet a través de las plataformas de streaming DirecTV GO, Blue To Go y Movistar+. Las tres plataformas están disponibles para PC, MAC y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior).

FORMACIONES BARCELONA - VALENCIA

BARCELONA

A confirmar. DT:Ronald Koeman.

VALENCIA

A confirmar. DT: José Bordalás.