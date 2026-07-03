Aún hay más... Cifras pendientes que esperan la firma de Messi ante Cabo Verde

Mañana sábado, a primera hora de la madrugada, Argentina enfrentará a Cabo Verde en los dieciseisavos del Mundial 2026 con varios récords en juego. El más destacado es el de Lionel Messi, que busca un hito histórico en su trayectoria mundialista.

Según «Squawka», si marca ante la selección africana, será el cuarto jugador en anotar en cinco eliminatorias seguidas, tras Leonidas, Sárosi y Vavá.

De lograrlo, se uniría al brasileño Leonidas (1934-1938), al húngaro György Sárvási (1934-1938) y al brasileño Fafá (1958-1962).

El capitán, con seis goles, lidera la tabla de goleadores junto a Kylian Mbappé y busca seguir guiando a la Albiceleste en su aventura mundialista.

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Messi, máximo goleador del Mundial con 19 tantos, marcó cinco en la fase eliminatoria de 2022 y llega en racha ante Cabo Verde.

Además, solo le falta una asistencia para igualar a Diego Maradona (8) y convertirse en el máximo asistente de la historia del torneo.

Además, se convertirá en el primer jugador en llegar a 30 partidos mundialistas cuando salga al campo contra Cabo Verde.

Además, Lionel Scaloni dirigirá su partido 100 con Argentina buscando su victoria 73.

La Albiceleste se presenta con un palmarés sólido: se clasificó 15 veces a la fase eliminatoria, 9 de ellas en las últimas 10 ediciones, y lleva 11 partidos consecutivos sin perder en esta instancia entre Mundial y Copa América.

Con 10 triunfos seguidos —ocho de ellos sin encajar gol—, los «bailarines del tango» aspiran a mantener su momento dorado y seguir peleando por el título.