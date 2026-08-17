La estrella francesa Kylian Mbappé acaparó los titulares de los medios españoles tras su buen nivel durante el amistoso del Real Madrid ante el Schalke, que terminó con victoria del conjunto blanco por 3-0.

La cadena Foot Mercato señaló que los medios fueron claros en sus artículos y análisis al afirmar que el jugador francés debe traer los títulos al Real Madrid esta temporada.

Mbappé logró anotar el gol de la ventaja tras los primeros minutos del encuentro, aprovechando un mal pase hacia atrás para quedar solo ante el portero Karius y superarlo en un mano a mano.

Mbappé fue una fuente constante de problemas para la defensa del Schalke, ya que se movió en numerosas ocasiones por detrás de la línea defensiva alemana; además, se mostró muy comprometido en la faceta defensiva y realizó un esfuerzo evidente en la recuperación del balón. Finalmente, Mourinho lo sustituyó entre los dos tiempos del partido.

Mbappé solo necesitó 45 minutos para que España viviera un estado de entusiasmo hacia su nivel, pero lo más importante es que los medios se apresuraron a recordarle que esta temporada debe ser la temporada de los títulos.

Por ejemplo, el diario As tituló «El líder sigue siendo Mbappé», en un artículo que incluyó un gran elogio a la estrella francesa. En el texto se decía: «Mbappé es el auténtico líder, dentro del campo, de este proyecto que se ha construido para recuperar el camino de los títulos».

En otro artículo, el periódico explicó que Mbappé fue claramente el mejor jugador de la primera mitad, y escribió: «Si Kylian quiere competir por el título de leyenda del Real Madrid, gran parte de ese logro se conseguirá de aquí a junio, y todas las circunstancias están a su favor, porque el club lo ha rodeado de los mejores compañeros posibles, con el mejor de todos a la cabeza, Mourinho. El tercer intento debe ser el que salga bien».

El mismo mensaje estuvo presente, prácticamente, en la emisora Cadena SER, donde el famoso comentarista Tomás Roncero prevé que Mbappé podrá levantar un gran título al final de su tercera temporada con el Real Madrid.

Roncero dijo: «Creo que la tercera temporada será la del éxito. A nivel estadístico, Mbappé es un jugador único en su especie, pero lo que le falta son los títulos. Creo que eso ocurrirá este año».

Así, los primeros 45 minutos que ilusionaron a la afición del Real Madrid y a los medios madrileños servirán también como recordatorio para Kylian Mbappé de que ya no tiene margen para el error esta temporada, pues por fin se le exige lograr conducir al Real Madrid a la conquista de grandes títulos.