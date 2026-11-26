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El gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, delantero del Deportivo de La Coruña, sufrió este jueves por la mañana un accidente de tráfico cuando se dirigía a la Ciudad Deportiva de Abegondo para entrenarse con el equipo. El jugador salió ileso después de que su coche chocara con otro vehículo en la autopista AP-9.

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A pesar del accidente, Aubameyang pudo continuar su camino y llegar al campo de entrenamiento en su propio coche, antes de unirse a sus compañeros y completar la sesión con normalidad. El percance se saldó solo con daños materiales y sin heridos entre los implicados, según el diario «Marca».

El accidente se produjo a las 9:23 de la mañana, en el kilómetro 16 de la autopista AP-9, a la altura de Piadela y cerca del enlace con la A6, cuando el vehículo deportivo en el que viajaba el jugador chocó con otro coche, lo que causó daños en ambos vehículos.

El choque no alteró la agenda del futbolista, que completó el trayecto hasta la Ciudad Deportiva de Abegondo y se incorporó al entrenamiento colectivo a la hora prevista, sin necesidad de apartarse del grupo ni de guardar reposo por el accidente, algo que tranquilizó al cuerpo técnico del Deportivo de La Coruña sobre su estado.

El delantero gabonés habló del suceso tras llegar al entrenamiento, quitándole importancia y subrayando que lo más importante era que todas las personas implicadas estuvieran bien: «Solo ha sido un pequeño susto, son cosas que pasan en la vida. Lo importante es que la otra persona que ha sufrido el accidente está bien, y yo también».

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Este accidente llega pocos días después de que Aubameyang sufriera un problema físico en el tobillo, tras notar molestias durante un entrenamiento la semana pasada. El jugador se sometió a pruebas médicas para conocer el alcance, pero mejoró y pudo viajar con el equipo y jugar ante el Alavés en Vitoria.

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Aubameyang volvió a tener presencia con el equipo a principios de noviembre, tras un periodo de baja por una lesión de rodilla. Empezó a sumar minutos de forma progresiva hasta tener un mayor protagonismo en los últimos partidos, por lo que el cuerpo técnico vigila su estado físico para evitar una nueva recaída.

El regreso del delantero gabonés es clave para el Deportivo de La Coruña, que confía en su experiencia y su capacidad ofensiva. Empezó la temporada a buen nivel y marcó cinco goles en sus cinco primeros partidos oficiales, antes de que la lesión de rodilla afectara a su continuidad en las semanas siguientes.

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El Deportivo se prepara para medirse al Barcelona el próximo domingo en Riazor , en un partido especial para Aubameyang, que ya vistió la camiseta del conjunto catalán y espera ayudar a su equipo actual a lograr un resultado positivo ante el líder de LaLiga.