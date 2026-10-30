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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
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Ataque a Ancelotti: es una persona insolente y pido a Raphinha que simule una lesión como Mbappé

Primera División
Real Madrid
Barcelona
Raphinha
C. Ancelotti
K. Mbappe
Brazil
España
Brasil

Rafinha debe lesionarse

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Precio inicial$249 MXN
Fútbol Abierto
TelevisaUnivision

TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)

✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.

✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.

✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.

Precio inicial$149 MXN
Exclusividad Total
Sky Sports logo

Sky Sports

✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.

✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.

✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.

Precio inicial$299 MXN al mes
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, convocó a Raphinha, estrella del Barcelona, para disputar con la Canarinha los amistosos ante Japón y Singapur durante el próximo parón internacional.

Raphinha deberá recorrer una distancia aérea cercana a los 22.000 kilómetros entre ida y vuelta, en medio del creciente temor del Barcelona a una lesión del jugador.

El diario Sport publicó las declaraciones del periodista Juan Boqué, realizadas en la Cadena SER, sobre lo que Raphinha debería hacer.

Boqué dijo: "Es muy sencillo, lo que debe hacer es lesionarse".

Y continuó: "Después del partido ante el Atlético de Madrid, Raphinha debe decir que siente algunas molestias. Los jugadores del Barcelona deben aprender a hacer eso".

Recalcó: "Kylian Mbappé ya lo hizo con la selección de Francia y no se perdió ningún partido con el Real Madrid".

Por su parte, el analista Iván San Antonio explicó: "Ancelotti es un sinvergüenza. Lo convocó 3 veces y en cada una de ellas terminó lesionándose".

Y señaló: "Después de la lesión, Raphinha no ha participado mucho con el Barcelona. Pensábamos que íbamos a poder recuperarlo bastante bien, pero ahora se verá obligado a regresar a la selección de Brasil para disputar amistosos en los que no se juega nada".

Iván San Antonio concluyó: "Carlo Ancelotti debería tener más humanidad".

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