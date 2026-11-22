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El Chelsea sufrió el sábado una dura derrota en casa ante el Leeds United por 4-1, que multiplica las dudas sobre la capacidad de Xabi Alonso para reconducir al equipo, ya que el tropiezo llega tras el anterior ante el Sunderland.

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Pese al buen arranque de los locales, que se adelantaron en Stamford Bridge con un gol de Emanuel Emegha, el partido se convirtió poco a poco en una pesadilla para el conjunto londinense. Noah Okafor firmó un doblete y Dominic Calvert-Lewin y Brenden Aaronson añadieron otros dos tantos para guiar al Leeds hacia una victoria contundente.

El equipo de Daniel Farke aprovechó el triunfo para superar al Chelsea en la clasificación de la Premier League, mientras que el conjunto de Alonso encajó su quinta derrota en 11 partidos de liga esta temporada, después de haber caído también ante el Sunderland por 1-0 en su encuentro anterior.

Jason Cundy, exjugador del Chelsea, se mostró muy enfadado con el rendimiento de su antiguo equipo en declaraciones a la emisora talkSPORT. Calificó lo que vio ante el Leeds de actuación preocupante y consideró que, si se mantiene ese nivel, el futuro de Alonso podría estar en juego, según recoge Metro.

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«Estamos mal, hemos estado fatal, ha sido muy malo. No me puedo creer lo que he visto. Ha sido una actuación preocupante y, si esto sigue así, Alonso no conservará su puesto, os lo digo con total claridad», afirmó Cundy.

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«No puedes hacer lo que hiciste ante el Sunderland, repetir lo mismo hoy ante el Leeds y perder los dos partidos. Hoy hemos estado asquerosos, absolutamente asquerosos. Todavía intento encontrar las palabras adecuadas para describir lo que ha pasado. Con cada minuto que pasaba íbamos a peor, mientras el Leeds iba a mejor», añadió.

«Ahora mismo estoy realmente preocupado por cómo va a ser nuestra temporada. Lo digo con total franqueza: no sé dónde vamos a terminar, porque parecemos un equipo de la mitad baja de la tabla sin ninguna duda», continuó. Aun así, el Chelsea ocupa la octava posición.

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Por su parte, Alonso admitió la incapacidad de sus jugadores para gestionar los vaivenes del partido: «Estamos en un momento frágil a nivel mental. Cuando recibimos un golpe, no nos recuperamos con la fuerza y la solidez suficientes, y esa ha sido mi sensación en este partido».

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El técnico español señaló que la lesión de Moisés Caicedo y su salida en la primera parte, tras el gol del empate, supusieron un punto de inflexión: «Después del cambio perdimos por completo el impulso. Hasta ese momento estábamos jugando bien, generábamos ocasiones, jugábamos en zonas adelantadas y conseguíamos salir de la presión del rival, pero a partir de ahí ellos empezaron a creer que podían ganar, mientras nosotros perdimos esa fe, y todo cambió».

«Después de eso, en ningún momento logramos recuperar la concentración, no fuimos capaces de gestionar la presión y tampoco nos acercamos a la portería. Sin duda tenemos que encontrar soluciones, porque los contratiempos van a llegar durante los partidos, y es fundamental ser más sólidos y capaces de superarlos, y entender que nos queda mucho tiempo por jugar. Eso es imprescindible en esta competición», concluyó Alonso.

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