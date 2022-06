Asensio podría quedarse en el Madrid... sin renovar

Al mallorquín le queda un año de contrato y el Madrid quiere que renueve o venderlo, pero él no descarta seguir un año más e irse libre.

Por Jorge C. Picón - El Real Madrid trabaja en renovaciones y una de ellas es la de Marco Asensio. El mallorquín tiene contrato hasta 2023 y tanto el club como el jugador deben tomar una decisión respecto a su futuro. Una vez finalicen los partidos de selecciones, habrá una reunión entre las partes. La idea de la directiva es clara: si decide no renovar, habrá que buscarle una salida para sacarle un rendimiento económico a su marcha. Sin embargo, el jugador y su entorno empiezan a contemplar una tercera vía: la de cumplir su contrato una temporada más y marcharse libre en 2023.

Marco tiene la intención de ser importante allá donde juegue el año que viene. Le gustaría seguir en el Madrid, tal y como ha reconocido en varias ocasiones, pero teniendo más minutos de juego de los que ha gozado en este final de temporada. El Mundial está cerca y si no juega con regularidad va a ser difícil que Luis Enrique le convoque. Sin embargo, por otro lado, no quiere dar un paso en falso a un equipo que no le convenza o en el que no vaya a tener presencia.

Una decisión difícil

Su decisión, por tanto, va a ser muy meditada. Su nuevo agente, Jorge Mendes, trabaja en encontrar las mejores opciones para él, tanto en el Madrid como fuera. La posibilidad de seguir no está descartada, de tal forma que el jugador tendría un año para reivindicarse y buscar la renovación o, por el contrario, salir al mercado como agente libre.

El club no contempla esta idea. No quieren desaprovechar la oportunidad de vender a un jugador con buen cartel como Asensio si finalmente decide no seguir. Equipos de la Premier y de la Serie A se han acercado a él en los últimos mercados, pero su idea siempre fue quedarse. El Madrid, que ya el año pasado sopesó una venta, podría llevarla acabo en este, pero sabe que en estas situaciones el jugador tiene la 'sartén por el mango' y que no será sencillo.

Mientras tanto, Asensio recupera sensaciones con España. Sus minutos ante República Checa fueron muy positivos, participando mucho en el juego y dando una asistencia a Iñigo Martínez para el gol del empate. También estuvo cerca de marcar con un disparo que se marchó a la madera. Mañana, ante Suiza, podría tener su primera oportunidad como titular desde el pasado 11 de noviembre de 2020.

Será uno de los casos más comentados en la Casa Blanca durante estas primeras semanas de mercado. La renovación de un jugador que siempre ha puesto el talento de su zurda al servicio del Madrid, pero al que parte de la afición no le perdona su falta de carácter. Más pronto que tarde, se conocerá su futuro.