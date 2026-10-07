Raúl Asencio decidió romper su silencio. En una entrevista con el diario español "As", el defensa del Real Madrid repasó un año marcado por dos problemas fuera del terreno de juego, además de una reciente operación en la pierna que lo mantiene alejado de los campos.

Y cuando se le preguntó por el final del proceso judicial que lo llevó al banquillo de los acusados, su respuesta fue tajante: "No he matado a nadie, no he hecho nada. Pero más allá de eso, era un simple trámite. Tenía la conciencia tranquila, y eso es lo más importante".

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El caso del vídeo

Asencio fue juzgado junto a tres jugadores formados en la cantera del Real Madrid: Ferran Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, acusados de grabar y difundir vídeos sexuales de dos jóvenes, una de ellas menor de edad, sin su consentimiento.

Asencio no estaba presente en el momento en que ocurrieron los hechos, pero fue juzgado por el cargo de compartir estos vídeos con un tercero. En julio, el jugador alcanzó un acuerdo con las víctimas para atenuar su responsabilidad. Una de ellas retiró su denuncia tras recibir una indemnización cuya cuantía no se reveló, junto a una carta de disculpa formal, en la que el jugador reconoció el "error" de mostrar las imágenes.

El 3 de septiembre, la fiscalía retiró los cargos contra Asencio y rebajó sus peticiones contra los otros tres acusados, después de que las víctimas declararan ante el tribunal que habían perdonado a los acusados.

El defensa fue absuelto por sentencia firme, mientras que los otros tres recibieron una condena de un año de prisión con suspensión de la pena, por el delito de "utilización de menores en material pornográfico", con la obligación de asistir a un curso de "rehabilitación".

Asencio aseguró durante la entrevista que los insultos de la afición no le afectaron: "Cuando iba al campo, iba a jugar al fútbol, no a pelearme con una grada que me era hostil". Pero reconoció que su familia lo llevó peor, "porque no es agradable que digan eso de tu hijo".

Bajo los efectos del alcohol

El otro incidente de este verano fue al volante. El 16 de agosto, Asencio dio 0,90 mg/l en el test de alcoholemia, al sur de la isla de Gran Canaria, es decir, unas 4 veces el límite legal de 0,25.

Se le impuso una multa de 14.400 euros y se le retiró el carné durante ocho meses, mientras que el entrenador José Mourinho confirmó que el club le abrió un expediente disciplinario.

El jugador dijo al respecto: "Mou (Mourinho) no se equivocó. Tenía toda la razón... El que se equivocó fui yo. Lo reconocí y lo sigo reconociendo, pedí perdón y lo seguiré pidiendo".

Y cuando se le preguntó por el caso Negreira, relacionado con el Barcelona, Asencio se limitó a decir: "El caso Negreira sigue ahí. Y si está ahí, por algo será. Pero no voy a decir más".

El español defendió que su compañero Kylian Mbappé merece el Balón de Oro, y expresó su confianza en conquistar la Liga de Campeones en el estadio Metropolitano, al afirmar: "¿Imposible? Más bien muy probable".



