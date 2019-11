Arturo Vidal suelta una bomba: se marchará del Barça si no juega

En una entrevista para TV3, el centrocampista chileno ha dejado clara su idea si no juega con Ernesto Valverde

Arturo Vidal es un jugador que no tiene pelos en la lengua. El centrocampista chileno ya se ha quejado en varias ocasiones de su falta de minutos en el FC , pero ahora da un paso más allá y ya piensa en otros proyectos.

En una entrevista concedida a TV3, el ex del Bayern o , entre otros equipos, ha desvelado una bomba: si no juega más minutos en el equipo de la Ciudad Condal, se marchará de la escuadra blaugrana.

"Me gustaría estar aquí siempre, pero he de ser objetivo y vivir el día a día. Si en diciembre o cuando acabe la temporada no siento que soy importante aquí tendré que buscar una solución y ampliar horizontes para ser importante".

El mediocampista, que ha jugado 498 minutos en 13 encuentros entre Liga y Liga de Campeones (9 en el torneo liguero y 4 en la máxima competición continental) expresa su desconformidad por su falta de minutos y de titularidades.

El artículo sigue a continuación

Esto es porque en la Champions ha jugado todos los encuentros que se han disputado, 5, pero ha sido titular en un solo partido, ante el Slavia de Praga en el Camp Nou. En Liga, la situación no es mucho mejor para Vidal.

De los 13 encuentros que ha disputado la escuadra blaugrana, Vidal ha jugado 9 con un gran rendimiento, marcando 4 goles ante el , el , el y el , ante quien marcó en el último minuto.