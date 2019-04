Arturo Vidal, el comodín de Valverde ante Villarreal

El volante chileno volvería a la titularidad en el Barcelona para el duelo de este martes ante el Submarino Amarillo.

El balón vuelve a rodar en . Este martes, y se enfrentan en el duelo correspondiente a la jornada 30, en el Estadio de La Cerámica.

El conjunto catalán irá por un triunfo que los acerque aún más al título, ya que a falta de 27 puntos por jugarse, los azulgranas suman 10 más que el , al que reciben en el Camp Nou el próximo sábado.

El amplio margen permite a Ernesto Valverde jugarse varios comodines, entre ellos, apostar por la titularidad de Arturo Vidal .

Y es que el volante chileno solo sumó escasos minutos en el derbi contra el (2-0) pues regresaba de la mini gira por con la Selección. Ahora, frente al Submarino Amarillo, el oriundo de San Joaquín formaría en un esquema 4-3-3 compartiendo la medular con Busquets y Arthur.

El resto del equipo estaría conformado por Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba, Messi, Suárez y Malcom.

"No creo que tengamos una presión extra" , defendió el Txingurri en la previa, "creo que quedan nueve partidos y si ganamos seis, somos campeones" , agregó en conferencia de prensa.

Al mismo tiempo que admitió que los desplazamientos que le restan al Barça no son fáciles. "En los últimos partidos de Liga, los equipos de abajo siempre sacan muchos puntos. No hay más que ver los resultados de esta semana: , , Rayo, etc.... todos van a quemar sus naves y hay que estar muy preparados para jugar estos partidos".

De hecho, el Villarreal se encuentra sumamente comprometido en la zona de descenso y necesita una victoria. Actualmente marchan en el décimoséptimo casillero, a tan solo un punto de la parte roja. Los amarillos vienen de sufrir una derrota ante el Celta de Vigo 3-2 tras empezar ganando 0-2.

Cabe recordar que el formado en acumula once duelos siendo titular fuera del Camp Nou. De ellos, el cuadro culé empató uno, ganó ocho y perdió dos. Los últimos: victorias sobre el y el . En total, suma 25 partidos, 15 como estelar, alcanzando 1.270 minutos.

