La Federación Argelina de Fútbol anunció este sábado el nombramiento de Ibrahim Hemdani como nuevo entrenador de la selección absoluta, en sustitución del suizo Vladimir Petkovic, que abandonó el cargo tras la eliminación de Argelia en los dieciseisavos de final del último Mundial a manos de Suiza por (2-0).

El nombramiento de Hemdani llega tras los éxitos que logró recientemente con la selección sub-21, ya que conquistó la medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo celebrados en Italia, un logro ausente de las vitrinas del fútbol argelino desde hacía 51 años. La trayectoria sin derrotas en este torneo contribuyó a reforzar la candidatura de Hemdani, que contará en el cuerpo técnico con la ayuda de otros dos exinternacionales: Antar Yahia y Moussa Saïb.

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El exmediocampista de Caen, Estrasburgo, Marsella y Glasgow Rangers, de 48 años, cuenta con un brillante historial como jugador que supera su experiencia como entrenador, según reseñó el diario francés "L'Équipe", ya que comenzó su carrera como técnico en categorías inferiores con clubes franceses como el Courbevoie y luego el Marignane, lejos de los focos que hoy le esperan. Sin embargo, sus experiencias previas con las categorías juveniles le permitieron poner un pie en la casa de la selección nacional, y ahora deberá demostrar su valía en los niveles más altos, soportando las presiones deportivas y de la afición que impone dirigir a la selección.

El nuevo entrenador no dispondrá de mucho tiempo para aplicar sus ideas tácticas, ya que la selección argelina disputará el encuentro ante su invitada Zambia el próximo 25 de septiembre, antes de trasladarse para enfrentarse a Burundi el 29 del mismo mes, correspondientes a la primera y segunda jornada de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, prevista para celebrarse en Kenia, Tanzania y Uganda.