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Aston Villa FC v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Arbeloa le hace un "valioso regalo" al Barcelona y a Flick

Aston Villa vs Fulham
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Barcelona
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H. Flick
Álvaro Arbeloa
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agotando al Aston Villa

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El Barcelona salió beneficiado del empate del Aston Villa ante el Fulham por 1-1, en el partido que los enfrentó en el estadio de Villa Park dentro de la novena jornada de la Premier League, después de que su próximo rival perdiera dos puntos en su propio campo y se viera obligado a hacer un gran esfuerzo físico antes del esperado duelo entre ambos equipos en la Liga de Campeones de Europa.

El Aston Villa abrió el marcador por medio del delantero senegalés Nicolas Jackson en el minuto 39, tras aprovechar un error defensivo de Avimbrober, y avanzó con el balón dentro del área antes de mandarlo a la red.

El equipo local había desperdiciado la oportunidad de adelantarse anteriormente, después de que John McGinn lanzara un penalti al larguero.

En la segunda parte, el Fulham logró igualar el marcador con un gol en propia puerta anotado por el guardameta japonés Zion Suzuki en su propia portería en el minuto 64, tras fallar en el control de un saque de esquina ejecutado por Alex Iwobi, que se le escapó de las manos y sobrepasó la línea de meta.

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03 nov 2026

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Unai Emery intentó recuperar la ventaja realizando varios cambios, pero el resultado se mantuvo invariable hasta el pitido final, con lo que cada equipo se llevó un punto; el Aston Villa eleva su cuenta a 12 puntos, frente a los 9 puntos del Fulham.

El resultado reviste una importancia especial para el Barcelona, que se prepara para enfrentarse al Aston Villa a nivel europeo, ya que el equipo inglés no solo desperdició dos puntos, sino que disputó un duelo muy exigente que desgastó a sus jugadores hasta los últimos instantes, algo que supone una ganancia indirecta para el conjunto catalán antes del esperado encuentro.

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