El español Álvaro Arbeloa, director técnico del Fulham, está amenazado con perder su puesto apenas tres meses después de asumir las riendas del equipo, en medio del catastrófico arranque del club londinense en la Premier League, que lo ha situado en el fondo de la tabla de clasificación.

El diario británico "The Sun" informó de que la directiva del Fulham ha concedido al entrenador español solo dos partidos para corregir el rumbo y salvar su futuro, de modo que conseguir resultados positivos en los dos próximos enfrentamientos se ha convertido en una condición indispensable para evitar la destitución.

El Fulham se prepara para medirse al Hull City el próximo sábado, antes del encuentro ante el Coventry, en dos pruebas decisivas que podrían determinar el destino de Arbeloa, quien no ha logrado ninguna victoria en sus seis primeros partidos en la Premier League esta temporada.

La presión sobre el técnico español aumentó tras la derrota ante el Ipswich Town por 1-2, después de que el Fulham desperdiciara su ventaja y recibiera un gol en los últimos minutos, cayendo al fondo de la tabla y quedando a dos puntos de la zona de seguridad.

Próximos partidos FUL Premier League 10:00 HUL

Las críticas no se limitaron a los resultados, ya que Arbeloa también fue cuestionado por sus cambios, después de que su equipo recibiera goles durante los últimos 15 minutos en cuatro de sus seis partidos en la Premier League.

Arbeloa había asumido el cargo el pasado verano, como sucesor de Marco Silva, quien rechazó renovar su contrato y pasó a dirigir al Benfica portugués.

A pesar de que se habla cada vez más de su posible destitución, el entrenador español aseguró que no siente temor por su futuro, e insistió en que la prioridad es mejorar la situación del Fulham y no conservar su puesto.

Arbeloa declaró: "Nunca me preocupo por mi puesto, y no siento miedo. No puedes ser entrenador si sientes miedo".

Y añadió: "No se trata de mi puesto, sino de la situación del Fulham, y eso es lo más importante. Es cierto que solo hemos jugado seis partidos, pero necesitamos los puntos".

Así, los resultados de los dos próximos partidos parecen ser el factor decisivo en el futuro de Arbeloa, ya que el Fulham necesita recuperar la senda de la victoria con rapidez para evitar que continúe el declive que podría llevar a la directiva a poner fin a su etapa de forma anticipada.



