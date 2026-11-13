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La autocrítica, la ambición y la insatisfacción con uno mismo: tres pilares imprescindibles en el fútbol, ese deporte que no recuerda el pasado y que cada día te pone ante una nueva prueba. Y parece que Ronald Araújo, defensa del Liverpool, tiene bien presentes estos principios.

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Araújo se ganó el cariño de la afición del Liverpool tras incorporarse al equipo cedido por el Barcelona, gracias a sus destacadas actuaciones defensivas, su fuerte personalidad y sus gestos de afecto, como poner la mano sobre el escudo del Liverpool. Sin embargo, no se conforma con lo que ha logrado hasta ahora, sino que quiere más.

El diario Sport publicó las declaraciones de Ronald Araújo, realizadas durante una entrevista con los medios oficiales del club inglés, en las que afirmó que no está satisfecho con su nivel en el Liverpool.

El jugador uruguayo repasó los primeros meses de su experiencia en Merseyside y aseguró que tiene un amplio margen de evolución y mejora. Dijo: "Ha sido una experiencia increíble, pero también llegué aquí preparado para este desafío".

Y añadió: "Sé que todavía me espera mucho. A nivel personal, no estoy satisfecho con mi nivel, y no puedo quedarme estancado en esta etapa; tenemos que seguir trabajando".

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Y afirmó: "Es uno de los rasgos de mi personalidad. Seguir trabajando, seguir dando lo mejor de mí y seguir aprendiendo, estos son los principios a los que me aferro".

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El jugador uruguayo hizo una valoración crítica de su rendimiento, pese a haber logrado ganarse el cariño de la afición de Anfield, reconociendo que tiene un amplio margen de mejora y evolución.

En el plano futbolístico, Araújo se ha encontrado en un entorno que resalta sus puntos fuertes, ya que el estilo de juego se basa en la fuerza física y el juego directo, con menos decisiones y más duelos individuales.

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Al participar principalmente en la posición de lateral derecho, un puesto que no le resulta extraño, Araújo le da al entrenador Andoni Iraola exactamente lo que necesita.

En el fútbol inglés, ha podido aprovechar su ímpetu y su superior fuerza física, sin estar tan limitado por las exigencias de un fútbol basado en la colocación y la posesión.

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Para un jugador que disfruta de las tareas defensivas, ofrece niveles destacados partido tras partido. Además, muestra una faceta conocida de su potencial, la de marcar goles, ya que ha anotado dos hasta ahora, ambos en la Liga de Campeones, ante el LASK y el Villarreal.

Araújo también desempeña un papel importante en la faceta ofensiva del Liverpool y dio, por ejemplo, el pase previo a la asistencia decisiva del gol de Florian Wirtz ante el Crystal Palace.

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El jugador cedido por el Barcelona sitúa los objetivos colectivos por encima de sus prioridades, antes que cualquier reconocimiento o distinción individual.

Tras recibir el premio Standard Chartered al mejor jugador del mes de octubre, Araújo explicó que los premios individuales ocupan un lugar secundario para él, al decir: "Mi hambre y mi ambición consisten en ganar títulos".

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Y concluyó: "Tenemos un gran equipo, y dada la posición del Liverpool y la magnitud de este club, debe competir por todos los títulos esta temporada".