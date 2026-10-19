Ronald Araujo confirmó su felicidad por jugar en el Liverpool, aunque recalcó que todavía es pronto para definir su postura sobre convertir su cesión procedente del Barcelona en un traspaso definitivo.

El traspaso del defensa al Liverpool a modo de cesión por una temporada fue una de las grandes sorpresas del mercado de fichajes de verano, después de haber vivido una temporada difícil con el campeón de LaLiga.

A pesar de ello, Araujo ha ofrecido un nivel destacado a las órdenes de Andoni Iraola, tanto en la posición de lateral derecho como en el centro de la defensa, mientras que el Liverpool posee la opción de ficharlo de forma definitiva por 47,2 millones de libras esterlinas al final de la temporada.

Araujo declaró, durante una rueda de prensa en la víspera del enfrentamiento del Liverpool ante el Villarreal en la Liga de Campeones: "Es muy pronto para hablar de estos temas. Solo intento disfrutar de cada día, y seguir evolucionando y mejorando a diario para ganar confianza. Estoy muy feliz de estar aquí, y mi familia también está feliz".

Y añadió: "Pero todavía es un poco pronto para hablar de estos temas".

Hablando sobre sus inicios con el equipo inglés, el internacional uruguayo dijo: "Sinceramente, estoy sorprendido, porque ya sabes lo grande que es el Liverpool, pero cuando llegas aquí y ves la magnitud de este club, la infraestructura y la afición, te das cuenta de que estás ante un equipo gigante".

Y prosiguió: "Estoy muy feliz, porque desde mi llegada he recibido una gran acogida, y he sido tratado como un jugador más del equipo, no solo por parte de los trabajadores del club, sino también por la afición. Les estoy muy agradecido, y quiero devolverles el favor dándolo todo en los entrenamientos y en cada partido".



