Aquí comenzó la historia: Mourinho regresa al escenario que forjó su leyenda

Todas las miradas se dirigen, la noche del viernes, al estadio de La Cartuja de Sevilla, que acoge el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Betis en medio de sentimientos encontrados que combinan al técnico portugués José Mourinho y al club blanco.

Según el diario español "As", este estadio, al que el Betis recurre desde la temporada pasada debido a las obras de mantenimiento en su feudo del Benito Villamarín, guarda los mejores recuerdos para el técnico portugués, después de que fuera testigo del inicio de su leyenda con la conquista de su primer título europeo con el Oporto en 2003.

Por su parte, el conjunto blanco tiene recuerdos dispares en ese mismo escenario, después de coronarse allí en la Copa del Rey en 2023, pero de perder en él su más reciente final ante el Barcelona en abril del año pasado.

Mourinho había dirigido al Benfica durante varios meses y luego logró el éxito con el União de Leiria, antes de que el Oporto lo reclamara en enero de 2022.

El técnico portugués trabajó en la reconstrucción del equipo apoyándose en un grupo de figuras destacadas como Ricardo Carvalho, Costinha, Deco, Alenichev, Postiga y Jorge Costa, para empezar a forjar su historia como entrenador con la conquista del título de la Copa de la UEFA el 21 de mayo de 2003.

Aquello llegó tras la victoria sobre el Celtic de Glasgow por (3-2) tras la prórroga de dos tiempos suplementarios, un momento que marcó el arranque de su legendaria trayectoria como técnico, que se extendió rápidamente en 2004 cuando condujo al equipo portugués a coronarse en la Liga de Campeones de Europa a costa del Mónaco en la final.

Mourinho dijo anteriormente: "Recuerdo aquel partido en La Cartuja como el más emocionante de mi vida", ya que el técnico portugués regresa a dirigir en el estadio sevillano después de 23 años, pero esta vez en un enfrentamiento que reúne al Real Madrid y al Betis en la Liga española.

Mourinho recuperó aquellos recuerdos especiales al contemplar las gradas remodeladas del estadio, del que se retiró la pista de atletismo.

El estadio Benito Villamarín fue testigo de otro emocionante enfrentamiento europeo de Mourinho ante el Betis cuando era entrenador del Chelsea, en un partido que se considera la victoria más imperecedera del conjunto andaluz en su única participación en la Liga de Campeones de Europa hasta ahora, a la que regresa esta temporada.

Dani anotó el único gol del partido (1-0) para sorprender al poderoso equipo propiedad del ruso Roman Abramovich bajo la dirección del técnico portugués en 2005.

Por otro lado, el Real Madrid tiene registros contradictorios en el estadio de La Cartuja, ya que se coronó allí con el título de la Copa del Rey tras la victoria sobre el Osasuna por (2-1) el 7 de mayo de 2023 gracias al doblete del brasileño Rodrygo, pero apuró la amargura de la derrota en la otra final el 23 de abril del año pasado ante el Barcelona por (3-2) tras la prórroga de dos tiempos suplementarios, con un gol decisivo que marcó Jules Koundé.

El Real Madrid volvió a sufrir en la Liga española en el estadio de La Cartuja el año pasado, después de que su portería recibiera un gol agónico de Bellerín en el tiempo de descuento, para que el encuentro terminara con empate (1-1), tras recibir la respuesta a un gol con el que se había adelantado Vinicius transcurrido el primer cuarto de hora.

El club blanco no conoce el sabor de la victoria sobre el Betis en su estadio desde el 28 de agosto de 2021, es decir, hace más de 5 años, cuando un gol de Carvajal decidió el enfrentamiento por (1-0) en el Benito Villamarín, feudo andaluz que desde entonces ha sido testigo de 3 empates y una victoria del Betis.



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