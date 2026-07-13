Anton Gaaei llega a un acuerdo y parece que abandonará pronto el Ajax

Anton Gaaei ha alcanzado un acuerdo verbal con el Eintracht de Fráncfort, según informó el lunes el periodista Florian Plettenberg, de la filial alemana de Sky Sports. El lateral derecho danés del Ajax firmará con el club de la Bundesliga hasta mediados de 2031, tras superar el reconocimiento médico.

El club negocia con el Ajax su fichaje este verano y el jugador confía en que las entidades cierren pronto el trato.

Gaaei sustituiría a Rasmus Kristensen, quien fichó por el FC Midtjylland y dejó libre el lateral derecho.

La semana pasada se confirmó el interés del club alemán, que ahora avanza con firmeza para ficharlo.

El Ajax lo fichó hace tres años al Viborg FF por 4,5 millones de euros. Desde entonces ha jugado 111 partidos, marcando siete goles y dando trece asistencias.

Su contrato con el Ajax vence en 2028 y Transfermarkt estima su valor en cinco millones de euros.