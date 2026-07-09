Antes del enfrentamiento emocional, Haaland insta a presionar a los ingleses

Erling Haaland, estrella de Noruega, dijo que jugar contra Inglaterra, donde nació, en cuartos del Mundial, es especial para él.

La Agencia France-Presse recogió sus palabras en Miami: «Es un partido especial, sí, sin duda. Para mí es muy especial, porque juego en Inglaterra y también nací allí».

En su primera Copa del Mundo en 28 años, Noruega ha superado las expectativas gracias a su instinto goleador.

Haaland añadió: «Sinceramente, no me lo esperaba. Llegar a cuartos con Noruega me sorprende hasta a mí».

Añadió: «Jugar contra Brasil fue una locura para nosotros, los noruegos, y ganarles para luego enfrentarnos a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial en Estados Unidos es muy especial».

Y añadió: «Si veis lo que está pasando en Noruega, os daréis cuenta de que esto no es algo habitual para nosotros, por lo que es realmente excepcional».

Y añadió: «Hay claros favoritos para ganar el Mundial, e Inglaterra es uno de ellos. Debéis presionar a sus jugadores».

Sobre su creciente popularidad en Estados Unidos, añadió: «Es algo bueno, porque me encantan los estadounidenses y creo que son gente muy divertida. Son graciosos y por eso me gusta su forma de ser».

Concluyó: «Sinceramente, todo lo relacionado con el Mundial hasta ahora ha sido fantástico: los partidos, los estadios, todo ha sido excepcional».