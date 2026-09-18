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imago-sport-1083406414.jpgSergio Ros
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Antes del duelo ante el Real Madrid: el Barcelona prepara una gran sorpresa en el Clásico

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
España

¿Cuáles son?

El cantante estadounidense Tyler, The Creator se ha convertido en el principal candidato para aparecer en la parte frontal de la camiseta del Barcelona durante el Clásico ante el Real Madrid, previsto para el 25 de octubre en el estadio Spotify Camp Nou.

La identidad del artista que aparece en la camiseta se ha convertido en una de las mayores incógnitas que preceden a cada Clásico desde el acuerdo de patrocinio entre el Barcelona y Spotify.

Según reveló el diario español "Sport", el Barcelona se inclina por elegir a Tyler, The Creator, si bien el acuerdo aún no se ha cerrado definitivamente y sus detalles siguen concretándose.

Pese a que en las últimas semanas se barajaron otras alternativas, las opciones del artista estadounidense han crecido hasta convertirse en la principal candidatura para esta iniciativa.

En caso de confirmarse el acuerdo, en la parte frontal de la camiseta podría aparecer la palabra "GOLF", en alusión a la marca de ropa GOLF WANG fundada por Tyler, The Creator, siendo esta palabra uno de los elementos más recurrentes en los diseños y prendas de la marca.

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Tyler, The Creator goza de una amplia influencia en Estados Unidos que va más allá de la música y alcanza la moda y las redes sociales, y su capacidad para generar debate y movilizar a una extensa comunidad digital representa un factor de atracción para la iniciativa, con la que el Barcelona y Spotify buscan lograr un impacto global que trascienda el propio partido.

Dentro de esta iniciativa, Drake apareció en la parte frontal de la camiseta del Barcelona en octubre de 2022, seguido por Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran y Olivia Rodrigo, y Tyler, The Creator podría ser el siguiente nombre de la lista, aunque el acuerdo aún no se ha cerrado.

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