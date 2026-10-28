Antes del duelo ante el Chelsea: Carrick toma su decisión sobre Bruno

Después de que la directiva del club resolviera la situación del director técnico del Manchester United, Michael Carrick, llegó el turno del capitán del equipo, Bruno Fernandes.

El diario Mirror señaló que se espera el regreso de Bruno Fernandes a la alineación del Manchester United esta semana, ante el Chelsea, en la novena jornada de la Premier League, ya que Michael Carrick se prepara para pasar página en la disputa entre ambos.

El centrocampista creativo portugués había sido excluido de la alineación del Manchester United ante el Bournemouth tras sus declaraciones después del partido contra el Como. Desde entonces, los responsables del club, entre ellos Omar Berrada y Jason Wilcox, mantuvieron conversaciones sobre la situación de Carrick y decidieron concederle más tiempo para frenar el declive en Old Trafford, y parece que eso ha aclarado la propia situación de Fernandes.

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Según el portal "The Athletic", parece que el ambiente en torno a Carrington se encamina hacia pasar página en la disputa, lo que podría permitir a Fernandes participar en el partido de esta semana ante el Chelsea.

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Al explicar la ausencia de Bruno Fernandes ante el Bournemouth, Carrick dijo: "Está listo y disponible, pero decidimos elegir la alineación con la que jugamos hoy. Y, por desgracia, no pudimos conseguir el resultado deseado".

El Manchester United perdió 3-0 ante el Bournemouth en la octava jornada de la Premier League, lo que complicó aún más su situación en la tabla de clasificación, al caer al decimosexto puesto estancado en 7 puntos, obtenidos de una única victoria y 4 empates, mientras que el equipo perdió en 3 ocasiones.

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